Gulyás Gergely szerint felháborító a Magyarországra nehezedő külföldi nyomás

A sikeres konzervatív mintáról, az amerikai-magyar kapcsolatok aranykoráról és a Brüsszel által diktált ezerforintos benzinár veszélyéről beszélt Gulyás Gergely a Monitor különkiadásában. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint míg a kormány transzparens és értékalapú szövetséget épít a nemzetközi partnereivel, addig a baloldal és Brüsszel „sunyi” módon, szankciókkal és az energiaellátás veszélyeztetésével próbálja megtörni a magyar szuverenitást. Az interjúban szó esett a rejtélyes ukrán aranykonvojról is, amely kapcsán a miniszter felvetette a közvetlen ukrán választási beavatkozás gyanúját is.

A kampányhajrá legfontosabb kérdéseiről beszélt Gulyás Gergely a HírTV Monitor című műsorában, külön kitérve JD Vance budapesti látogatására és annak jelentőségére. A miniszter szerint Magyarországot példátlan külföldi nyomás éri, miközben a választás tétje a szuverenitás megőrzése, az energiapolitika iránya és a béke melletti kiállás.

Gulyás Gergely szerint több külföldi irányból is fenyegetésekkel próbálják befolyásolni a magyarországi választások eredményét

A kampány hajráját értékelve Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt hangsúlyozta, hogy a mostani választás különleges helyzetben zajlik, hiszen egyszerre van jelen a belpolitikai verseny és a külföldi befolyásgyakorlás. Mint fogalmazott:

Maga a tény, hogy ennyi külföldi, legyen az transznacionális szervezet, mint a brüsszeli bürokrácia, vagy bármely más külföldi állam megfenyegeti a magyarokat, hogy így szavazzanak, máskülönben bosszút állunk, elképesztően felháborító.”

J.D. Vance látogatása és a nemzetközi kapcsolatok

A miniszter külön kitért J.D. Vance budapesti látogatására, amely szerinte nem beavatkozás, hanem egy értékalapú szövetség megnyilvánulása. Úgy fogalmazott: nagyon jó dolgom van, mert nekem kellett volna megválaszolni, de azt beugróként az amerikai alelnök helyettem megválaszolta”, utalva arra, hogy Vance egyértelműen állást foglalt abban, mi számít külföldi befolyásnak.

Gulyás Gergely szerint a magyar–amerikai kapcsolat különösen értékes, hiszen:

A világ legerősebb hatalmával való ilyen jó személyes kapcsolat az ország javára lehet és kell is kamatoztatni”.

Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzet példa nélküli:

Nem volt olyan, hogy az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök ilyen közvetlen, jó szövetségesi, baráti kapcsolatban állt volna.”

Ezzel szemben a miniszter éles kritikát fogalmazott meg az Európai Unió és egyes külföldi szereplők felé, akik szerinte gazdasági eszközökkel próbálnak nyomást gyakorolni Magyarországra.