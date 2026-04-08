Gulyás Gergely szerint felháborító a Magyarországra nehezedő külföldi nyomás

A sikeres konzervatív mintáról, az amerikai-magyar kapcsolatok aranykoráról és a Brüsszel által diktált ezerforintos benzinár veszélyéről beszélt Gulyás Gergely a Monitor különkiadásában. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint míg a kormány transzparens és értékalapú szövetséget épít a nemzetközi partnereivel, addig a baloldal és Brüsszel „sunyi” módon, szankciókkal és az energiaellátás veszélyeztetésével próbálja megtörni a magyar szuverenitást. Az interjúban szó esett a rejtélyes ukrán aranykonvojról is, amely kapcsán a miniszter felvetette a közvetlen ukrán választási beavatkozás gyanúját is.
Gulyás Gergely szerint több külföldi irányból is fenyegetésekkel próbálják befolyásolni a magyarországi választások eredményét
A kampány hajráját értékelve Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt hangsúlyozta, hogy a mostani választás különleges helyzetben zajlik, hiszen egyszerre van jelen a belpolitikai verseny és a külföldi befolyásgyakorlás. Mint fogalmazott:
Maga a tény, hogy ennyi külföldi, legyen az transznacionális szervezet, mint a brüsszeli bürokrácia, vagy bármely más külföldi állam megfenyegeti a magyarokat, hogy így szavazzanak, máskülönben bosszút állunk, elképesztően felháborító.”
J.D. Vance látogatása és a nemzetközi kapcsolatok
A miniszter külön kitért J.D. Vance budapesti látogatására, amely szerinte nem beavatkozás, hanem egy értékalapú szövetség megnyilvánulása. Úgy fogalmazott: nagyon jó dolgom van, mert nekem kellett volna megválaszolni, de azt beugróként az amerikai alelnök helyettem megválaszolta”, utalva arra, hogy Vance egyértelműen állást foglalt abban, mi számít külföldi befolyásnak.
Gulyás Gergely szerint a magyar–amerikai kapcsolat különösen értékes, hiszen:
A világ legerősebb hatalmával való ilyen jó személyes kapcsolat az ország javára lehet és kell is kamatoztatni”.
Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzet példa nélküli:
Nem volt olyan, hogy az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök ilyen közvetlen, jó szövetségesi, baráti kapcsolatban állt volna.”
Ezzel szemben a miniszter éles kritikát fogalmazott meg az Európai Unió és egyes külföldi szereplők felé, akik szerinte gazdasági eszközökkel próbálnak nyomást gyakorolni Magyarországra.
Energia és rezsicsökkentés: a választás egyik kulcskérdése
A beszélgetés központi témája volt az energiapolitika. Gulyás Gergely szerint az Európai Unió törekvései – különösen az orosz energiahordozókról való leválás – súlyos következményekkel járnának a magyar családokra nézve.
Ha nem akarják a magyar családok azt, hogy az áram és gázszámla az úgy nézzen ki, mint az Európai Unió többi országában, akkor szükség van az oroszokkal is az energetikai kapcsolat fenntartására”
- mondta, hozzátéve, hogy egyes országokban a rezsiköltségek többszörösei a magyarországinak.
A miniszter szerint a védett üzemanyagárak kivezetése is komoly áremelkedést hozna, ezért a választás egyik tétje az, hogy Magyarország meg tudja-e őrizni jelenlegi energiapolitikai modelljét.
Külpolitika és konnektivitás
Gulyás Gergely visszautasította azokat a kritikákat is, amelyek szerint a magyar kormány „kétfelé hajlik” a külpolitikában. Úgy fogalmazott:
Ez egy sikeres diplomácia, ahol nincs meghajlás, hanem kölcsönös tisztelet van és Magyarország minden olyan partnerrel együttműködik, akivel ez az ország érdekét szolgálja.”
Kiemelte, hogy Magyarország az Európai Unió tagja kíván maradni, ugyanakkor célja, hogy a konzervatív erők megerősítésével változtasson Brüsszel irányvonalán.
Ukrán aranykonvoj és a befolyásgyakorlás gyanúja
Az interjúban szóba került az úgynevezett ukrán aranykonvoj ügye is. Gulyás Gergely szerint rendkívüli jelentőségű, hogy ilyen nagy mennyiségű készpénzt és aranyat szállítottak Magyarországon keresztül.
Egyetlen egy dolgot tudunk, hogy milyen mennyiségű készpénz, euró és dollár, illetve arany érkezett Magyarország területére”
- mondta, hozzátéve, hogy a nyomozás célja annak feltárása, milyen célt szolgált a szállítmány.
A miniszter azt is kijelentette: az egészen biztos, hogy az ukrán elnök és a jelenlegi ukrán vezetés mindent megtesz annak érdekében, hogy Magyarországon kormányváltás legyen, utalva arra, hogy szerinte külföldi szereplők befolyásolni próbálhatják a választásokat.
A választás tétje
Összegzésként Gulyás Gergely hangsúlyozta: a választás nem csupán politikai verseny, hanem alapvető irányválasztás az ország számára. Szerinte a döntés arról szól, hogy Magyarország megőrzi-e szuverenitását, energiapolitikai mozgásterét és békepárti álláspontját.
Most kell mindenkinek megfontolni, hogy meg akarja-e ezt fizetni, ha nem, akkor pedig vasárnap részt kell venni a választáson és jól dönteni”
- mondta Gulyás Gergely.