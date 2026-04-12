Gulyás Gergely: A magas részvétel a magyar demokrácia erejét mutatja

Gulyás Gergely a választás utáni első politikai párt értékelésen azt hangsúlyozta, a rendkívül magas részvétel azt mutatja, hogy a magyar demokrácia erős. Mint fogalmazott, a választók akkor érzik igazán fontosnak a részvételt, amikor nagy a tét, és most ez egyértelműen így volt.

A Fidesz és a KDNP megköszönte a választás sikeres lebonyolítását és a kiemelkedő részvételt egyaránt, minden érintettnek. Gulyás Gergely és Nacsa Lőrinc a fideszes valamint a kereszténydemokrata aktivisták munkája mellett a külhoni magyarok szerepét is méltatta. Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Gulyás Gergely szerint olyan kevés jogsértés volt a választáson, ami nem befolyásolta a voksolás kimenetelét

A Miniszterelnökséget vezető miniszter köszönetet mondott mindenkinek, aki elment szavazni, külön kiemelve azokat, akik a Fidesz–KDNP jelöltjeit támogatták. Háláját fejezte ki a választási szervek és a delegáltak munkájáért is, hangsúlyozva, hogy közel 40 ezer ember dolgozott azon, hogy a voksolás zökkenőmentesen legyen.

Nacsa Lőrinc, a KDNP képviseletében szintén a magas részvétel jelentőségét emelte ki, amely szerinte erős üzenet a demokrácia számára. Külön megköszönte a külhoni magyarok részvételét, akik nagy számban éltek szavazati jogukkal, és ezzel is hozzájárultak a nemzet egységéhez.

A politikusok méltatták az aktivisták és önkéntesek munkáját is, akik az elmúlt hetekben jelentős mozgósítást végeztek. Mint elhangzott, ez is hozzájárult ahhoz, hogy sokan érezték fontosnak a részvételt a választáson.

A sajtótájékoztatón szó esett arról is, hogy mintegy 1500 bejelentés érkezett feltételezett jogsértésekről, amelyeket a hatóságok vizsgálnak. Ugyanakkor hangsúlyozták: a választás összességében megfelelő keretet biztosított a demokratikus véleménynyilvánításra.

A kormánypártok bíznak abban, hogy a választók ismét felhatalmazást adnak számukra a kormányzás folytatására, és a következő Országgyűlés is erős demokratikus legitimációval kezdheti meg munkáját.