Gulyás Gergely: Magyarország megbízható és jó NATO-szövetséges

Magyarország megbízható és jó NATO-szövetséges, és fontos, hogy annak a védelmi szövetségnek a tagja, amely az elérhető legnagyobb biztonságot képes garantálni a számára – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Gulyás Gergely kiemelte: Magyarország érdeke – és büszke is lehet rá –, hogy a világ legerősebb országával, annak kormányával szövetségesi és baráti kapcsolata van. A két ország gazdasági együttműködése kibővült: az elmúlt évben a kétoldalú kereskedelmi forgalom rekordot ért el, és már az idei esztendő első hónapjainak adataiból az látszik, hogy a tavalyi rekord is megdől – közölte a Kormányinfón.
A jó viszony és barátság az Egyesült Államokkal önmagában is cáfolja azt „a felelőtlen és hazug propagandát”, amely a magyar NATO-szerepvállalással kapcsolatos – jelentette ki.
