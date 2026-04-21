Így adja át a hatalmat a Fidesz! – mutatjuk a részleteket

Egyezség alakult ki a kormányoldal és az ellenzék között a parlamenti bizottsági elnöki, alelnöki és tagi tisztségek megosztásáról, hat bizottságot vezethet majd az ellenzék. Erről adott tájékoztatást Gulyás Gergely leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter újságíróknak, miután kedden a Fidesz-KDNP képviseletében vett részt az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyaláson az Országházban.

Gulyás Gergely, a Fidesz delegációjának vezetője az Országgyűlés alakuló ülésének előkészítő tárgyalása végén tartott sajtótájékoztatón az Országházban 2026. április 21-én

A miniszter hozzátette, hogy a Fidesz-KDNP csütörtökön tárgyal a Mi Hazánkkal arról, hogy az ellenzéken belüli tisztségek megosztása miként történjen. A bizottsági helyek megosztásáról szóló egyezséggel kapcsolatban az új kormánytöbbség azt jelezte, hogy ezt nem tekinti biankó felhatalmazásnak, azaz az egyes személyek esetén is kontrollt kíván gyakorolni az ellenzéki pártok által jelölt bizottsági és országgyűlési tisztviselők felett.

Gulyás Gergely a leköszönő kormány lépéseiről

Azt, hogy Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfői sajtótájékoztatóján a május 13-án lejáró háborús veszélyhelyzet május 31-ig történő meghosszabbítását kérte a távozó kormánytól, Gulyás Gergely úgy kommentálta: olyan megoldást fognak találni, ami elfogadható az új kormánynak. Ennek két technikai lehetőségét nevezte meg: az egyik a veszélyhelyzet meghosszabbítása május 31-ig, a másik pedig a veszélyhelyzeti szabályok törvényi szabályozásként való elfogadása. A leköszönő kormány mindkét megoldásra nyitott – jelezte a fideszes politikus.