Gulyás Gergely: Ha jön a Tisza, elszáll a rezsi- és az üzemanyagár

Gulyás Gergely közösségi oldalán reagált Kapitány István nyilatkozatára, amely szerinte világossá teszi, milyen gazdaságpolitikára számíthatnának a magyarok egy esetleges kormányváltás esetén. Mint mondta, a Tisza Párt szakértője a védett árak, az árrésstop és az állami beavatkozások megszüntetése mellett érvel, ami azonnali drágulást hozna.

Gulyás Gergely szerint a Kapitány István nevével fémjelzett energiapolitikai elképzelések súlyos áremelkedést hoznának a magyar családoknak (Forrás: Magyar Nemzet)

Tízezrekkel nőnének a havi kiadások

A miniszter szerint a javasolt intézkedések konkrét számokban is mérhetők:

Átlagfogyasztás mellett az áramszámla havonta mintegy 16 ezer forinttal, a gázszámla 31 ezer forinttal emelkedne, míg az üzemanyagköltség akár 48–49 ezer forinttal is nőhetne.

Hozzátette, hogy a jelenlegi árak azért nem érzékelik teljes mértékben a nemzetközi drágulást, mert Magyarországon továbbra is védett árak vannak érvényben.