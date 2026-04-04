Elfogták a magyar határon a terrortámadás gyanúsítottját?

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Gulyás Gergely

Gulyás Gergely: Ha jön a Tisza, elszáll a rezsi- és az üzemanyagár

2026. április 04. 12:21
Olvasási idő: 3 perc
A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a Tisza Párt gazdasági elképzelései súlyos áremelkedést hoznának a magyar családoknak. Gulyás Gergely úgy látja: a rezsicsökkentés és a védett üzemanyagár megszüntetése komoly terheket jelentene.
Gulyás GergelyTisza PártVálasztás 2026védett árKapitány Istvánrezsicsökkentés

Gulyás Gergely közösségi oldalán reagált Kapitány István nyilatkozatára, amely szerinte világossá teszi, milyen gazdaságpolitikára számíthatnának a magyarok egy esetleges kormányváltás esetén. Mint mondta, a Tisza Párt szakértője a védett árak, az árrésstop és az állami beavatkozások megszüntetése mellett érvel, ami azonnali drágulást hozna.

Gulyás Gergely
Gulyás Gergely szerint a Kapitány István nevével fémjelzett energiapolitikai elképzelések súlyos áremelkedést hoznának a magyar családoknak (Forrás: Magyar Nemzet)

Tízezrekkel nőnének a havi kiadások

A miniszter szerint a javasolt intézkedések konkrét számokban is mérhetők: 

Átlagfogyasztás mellett az áramszámla havonta mintegy 16 ezer forinttal, a gázszámla 31 ezer forinttal emelkedne, míg az üzemanyagköltség akár 48–49 ezer forinttal is nőhetne. 

Hozzátette, hogy a jelenlegi árak azért nem érzékelik teljes mértékben a nemzetközi drágulást, mert Magyarországon továbbra is védett árak vannak érvényben.

Orbán Viktor tárgyalt Robert Ficóval – itt vannak a részletek

A magyar kormány ezt a szabályozást továbbra is hatályban fogja tartani” 

– hangsúlyozta, kiemelve, hogy az Európai Bizottság felszólítása ellenére sem kívánnak változtatni ezen. Magyarország energiaellátásának biztonsága érdekében továbbra is szükség van az orosz kőolajra és földgázra, ezért a kormány minden fórumon kiáll az eddig kiharcolt mentességek mellett, és elutasít minden olyan brüsszeli nyomást, amely ezek feladására irányul.

