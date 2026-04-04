Gulyás Gergely: Ha jön a Tisza, elszáll a rezsi- és az üzemanyagár

Gulyás Gergely közösségi oldalán reagált Kapitány István nyilatkozatára, amely szerinte világossá teszi, milyen gazdaságpolitikára számíthatnának a magyarok egy esetleges kormányváltás esetén. Mint mondta, a Tisza Párt szakértője a védett árak, az árrésstop és az állami beavatkozások megszüntetése mellett érvel, ami azonnali drágulást hozna.
Tízezrekkel nőnének a havi kiadások
A miniszter szerint a javasolt intézkedések konkrét számokban is mérhetők:
Átlagfogyasztás mellett az áramszámla havonta mintegy 16 ezer forinttal, a gázszámla 31 ezer forinttal emelkedne, míg az üzemanyagköltség akár 48–49 ezer forinttal is nőhetne.
Hozzátette, hogy a jelenlegi árak azért nem érzékelik teljes mértékben a nemzetközi drágulást, mert Magyarországon továbbra is védett árak vannak érvényben.
A magyar kormány ezt a szabályozást továbbra is hatályban fogja tartani”
– hangsúlyozta, kiemelve, hogy az Európai Bizottság felszólítása ellenére sem kívánnak változtatni ezen. Magyarország energiaellátásának biztonsága érdekében továbbra is szükség van az orosz kőolajra és földgázra, ezért a kormány minden fórumon kiáll az eddig kiharcolt mentességek mellett, és elutasít minden olyan brüsszeli nyomást, amely ezek feladására irányul.