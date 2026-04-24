Gulyás Gergely megválaszolta a legfontosabb kérdést Orbán Viktorról

Gulyás Gergely a Mandiner legújabb Reakció című podcast műsorában arról beszélt, hogy nem okozott volna nagy meglepetést a számára a szoros választási eredmény, azonban a végül jelentős Tisza-többség nem szerepelt az elképzelései között.

Egy személyes hangvételű interjúban értékelte a Mandiner Reakció elnevezésű podcast műsorában a választási vereséget a leköszönő kancelláriaminiszter. Gulyás Gergely elismerte a hibás méréseket, beszélt az ellenzéki szerepre való átállás kihívásairól, és úgy vélte, hogy a Magyar Péter mögött álló új többség inkább egy NER-hard, mintsem egy NER-light változat. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Gulyás Gergely: Ahhoz, hogy ezt a tábort egyben tartsuk, ahhoz Orbán Viktorra feltétlenül szükség van



A műsorvezető kérdésére elismerte, hogy a Fidesz belső mérései kudarcot vallottak.

Azt hiszem, hiba lenne nem elismerni, hogy a Medián pontos volt”

- jelentette ki, hozzátéve:

Nagyon sok olyan szavazó megjelent most az urnáknál, aki korábban nem, és őket nem tudták pontosan bemérni a jobboldalon.”

A Magyar Péter mögött felsorakozó tisztségviselők személyéből és az eddigiekből Gulyás arra következtet:

Az új tiszás többség nem egy NER-light, hanem egy NER-hard inkább.”

A leköszönő miniszter szerint a Fidesz-KDNP egyik legfontosabb feladata most az ellenzéki létbe való visszaszokás, ami már nagyban különbözik a 2002-es állapottól, hiszen most nem 4, hanem 16 évnyi kormányzás után következett be. Ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy a Fidesz intézményesült háttere ezzel megszűnik, ezért mozgalmi jellegű politizálásra kell áttérni.

Gulyás Gergely elismerte, hogy a választók jelentős része egyszerűen belefáradt a folytonosságba és 16 év után arra jutottak, hogy.

Mindegy is, hogy ki jön és milyen formában, de változás kell”.

A Fidesz belső megújulásáról szólva megerősítette, hogy a közeli napokban a frakciót, a mandátumhoz jutók képviselők listáját jelentősen átalakítják.

Azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor marad-e a pártelnök, Gulyás Gergely leszögezte:

Ahhoz, hogy ezt a tábort egyben tartsuk, ahhoz Orbán Viktorra feltétlenül szükség van.”

A küszöbön álló ellenzéki munkára áttérve azt mondta:

A Fidesz álláspontja az, hogy az ellenzék nem lehet az ország ellenzéke, vagyis megmutatják, hogy lehet egy országnak normális ellenzéke is.”

Gulyás Gergely beszélt a kormányzati munka átadásáról is, amely jelenleg is rendben zajlik.

Nem választhatjuk meg az utódunkat, úgyhogy aki érkezik, annak kell átadni a minisztériumunkat”

- mondta.