Brüsszel belenyúlt a magyar gyermekvédelembe – megszólalt a szakértő

A közéletben komoly hullámokat vetett, hogy az Európai Unió Bírósága elkaszálta a 2021-ben elfogadott magyar gyermekvédelmi törvényt. A testület kimondta, hogy a 2021-es magyar gyermekvédelmi törvény egyes elemei sértik az uniós jogot, ami komoly politikai és szakmai vitákat váltott ki. A döntés nemcsak jogi, hanem politikai értelemben is erős reakciókat váltott ki, hiszen sokak szerint túlmutat egy egyszerű jogértelmezési vitán. Az Origónak ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász nyilatkozott arról, mi állhat a háttérben, és milyen következményei lehetnek az ítéletnek. Az pedig különösen érdekes kérdés, hogy a kétharmados többséggel kormányzó Magyar Péter mit fog erre lépni.

A szakértő szerint a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatos bírósági döntés több ponton vitatható (Fotó: Teknős Miklós/Magyar Nemzet)

Mi ellen tiltakozik valójában az Európai Unió? Mi volt az oka ennek a döntésnek?

Az ítélet lényege, hogy bár a gyermekvédelem legitim cél, önmagában nem elég indok, ha a szabályozás közben aránytalanul korlátozza a véleménynyilvánítás és a szolgáltatásnyújtás szabadságát.

A Bíróság tehát nem a gyermekvédelem szükségességét vitatta, hanem azt mondta: a magyar szabályozás túl széles eszközökkel él és aránytalanul korlátozza a véleménynyilvánítás szabadságát, a szolgáltatásnyújtást és a diszkrimináció tilalmát. Ez a megközelítés azonban vitatható. Az európai emberi jogi gyakorlat ugyanis eddig azt mondta:

Az erkölcsi kérdésekben a tagállamoknak széles mozgásterük van, mert nincs egységes európai mérce. Ehhez képest a mostani döntés szűkíti ezt a mozgásteret, és egy központosítóbb értelmezést erősít, amely a tagállami autonómia korábbi határait is szűkebbre húzza.

Az időzítés ugyanakkor nem véletlenül vet fel kérdéseket: bár az eljárás kötött, az ítélet kihirdetésének időpontját a Bíróság maga határozza meg – erre nincs konkrét határidő.