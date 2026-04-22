Brüsszel belenyúlt a magyar gyermekvédelembe – megszólalt a szakértő

A közéletben komoly hullámokat vetett, hogy az Európai Unió Bírósága elkaszálta a 2021-ben elfogadott magyar gyermekvédelmi törvényt. A testület kimondta, hogy a 2021-es magyar gyermekvédelmi törvény egyes elemei sértik az uniós jogot, ami komoly politikai és szakmai vitákat váltott ki. A döntés nemcsak jogi, hanem politikai értelemben is erős reakciókat váltott ki, hiszen sokak szerint túlmutat egy egyszerű jogértelmezési vitán. Az Origónak ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász nyilatkozott arról, mi állhat a háttérben, és milyen következményei lehetnek az ítéletnek. Az pedig különösen érdekes kérdés, hogy a kétharmados többséggel kormányzó Magyar Péter mit fog erre lépni.
Mi ellen tiltakozik valójában az Európai Unió? Mi volt az oka ennek a döntésnek?
Az ítélet lényege, hogy bár a gyermekvédelem legitim cél, önmagában nem elég indok, ha a szabályozás közben aránytalanul korlátozza a véleménynyilvánítás és a szolgáltatásnyújtás szabadságát.
A Bíróság tehát nem a gyermekvédelem szükségességét vitatta, hanem azt mondta: a magyar szabályozás túl széles eszközökkel él és aránytalanul korlátozza a véleménynyilvánítás szabadságát, a szolgáltatásnyújtást és a diszkrimináció tilalmát. Ez a megközelítés azonban vitatható. Az európai emberi jogi gyakorlat ugyanis eddig azt mondta:
Az erkölcsi kérdésekben a tagállamoknak széles mozgásterük van, mert nincs egységes európai mérce. Ehhez képest a mostani döntés szűkíti ezt a mozgásteret, és egy központosítóbb értelmezést erősít, amely a tagállami autonómia korábbi határait is szűkebbre húzza.
Az időzítés ugyanakkor nem véletlenül vet fel kérdéseket: bár az eljárás kötött, az ítélet kihirdetésének időpontját a Bíróság maga határozza meg – erre nincs konkrét határidő.
Mit kell most Magyarországnak tennie a döntés után? Mi történik, ha Magyarország nem engedelmeskedik a Bíróságnak?
Az ítélet kötelezi Magyarországot, hogy módosítsa vagy megszüntesse a kifogásolt szabályokat, mert a Bíróság szerint megsértette az uniós jogot és az olyan alapelveket is, mint az emberi méltóság, az egyenlőség és a jogállamiság. Ha ez nem történik meg, az eljárás új szakaszba léphet, és már pénzügyi szankciók – akár bírságok – is jöhetnek. Fontos, hogy ez még csak az első lépés: a Bíróság most a jogsértést állapította meg, a tényleges következmények attól függenek, hogyan és milyen gyorsan reagál Magyarország.
Ugyanakkor a döntés nem jelenti automatikusan a teljes gyermekvédelmi rendszer lebontását, hiszen a gyermekek védelme továbbra is alkotmányos kötelezettség.
Az viszont már politikai kérdés, hogy egy új, kétharmaddal rendelkező kormány milyen irányban módosítja a szabályozást – akár odáig is elmehet, hogy az alkotmányos kereteket is átírja, ami komoly vitákat vethet fel a jogállamiságról és a gyermekvédelem jövőjéről.
Ha röviden meg kellene fogalmaznia: miről szól ez a döntés valójában?
Az ítélet alapvetően nem jogi, hanem inkább politikai szempontokat helyez előtérbe. Az EU Bírósága ismét bizonyítja, hogy az „értékek” alatt ma már teljesen mást ért, mint 10 vagy pláne 20 esztendővel ezelőtt: a hagyományos családmodell, a nemek bináris valósága és a szülői autoritás lebontása ma az ideológiailag átitatott törvénykezés része lett.