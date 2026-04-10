Stabilan őrzi előnyét a Fidesz a legfrissebb amerikai felmérés szerint

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Magyar Péter

Ha te sem szeretnél háborút, vasárnap szavazz a Fideszre!

49 perce
Olvasási idő: 2 perc
Magyar Péter hónapok óta azzal kampányol, hogy nincs háborús veszély. Közben az európai vezetők egyfolytában a háborúra készülnek.
Magyar PéterMagyar Péter politikájabrüsszelitákVálasztás 2026orosz-ukrán háborúManfred Weber

Magyar Péter „g*ci nagy háborúról” beszél, amikor nem látják-hallják a kamerák, miközben a nyilvánosság előtt hónapok óta azzal kampányol, hogy nincs is háborús veszély.

Magyar Péter is ugyanazt képviseli a háborúval kapcsolatban, mint az európai vezetők
Fotó: Facebook/Magyar Péter

Közben az európai vezetők már nem is titkolják, hogy háborúra készülnek.

Mark Rutte, a NATO főtitkára:

Fel kell készülnünk egy olyan méretű háborúra, amit a nagyszüleink és a dédszüleink vívtak!”

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke:

Eljött az ideje, hogy olyan katonákat küldjünk a frontra, akiknek EU-s zászló van az egyenruhájukon.”

 

