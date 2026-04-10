Ha te sem szeretnél háborút, vasárnap szavazz a Fideszre!

Magyar Péter hónapok óta azzal kampányol, hogy nincs háborús veszély. Közben az európai vezetők egyfolytában a háborúra készülnek.
Magyar Péter „g*ci nagy háborúról” beszél, amikor nem látják-hallják a kamerák, miközben a nyilvánosság előtt hónapok óta azzal kampányol, hogy nincs is háborús veszély.
Közben az európai vezetők már nem is titkolják, hogy háborúra készülnek.
Mark Rutte, a NATO főtitkára:
Fel kell készülnünk egy olyan méretű háborúra, amit a nagyszüleink és a dédszüleink vívtak!”
Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke:
Eljött az ideje, hogy olyan katonákat küldjünk a frontra, akiknek EU-s zászló van az egyenruhájukon.”
