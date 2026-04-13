Hadházy Ákos bejelentette: távozik a politikából

„Egy régi-új szakasz kezdődik tehát az életemben” – írta bejegyzésében Hadházy Ákos, aki arról is beszélt, hogy 13 éve dolgozott a Fidesz leváltásán. Úgy fogalmazott, hálás mindazoknak, akik támogatták munkáját, külön kiemelve családját.

Fotó: Csudai Sándor

A politikus hangsúlyozta: a választók most másnak adtak felhatalmazást, amit tudomásul vesz. Egyben gratulált az utána következőknek, és azt kívánta, hogy az új kormány sikeresen vezesse az országot.

Hadházy Ákos jelezte, hogy a jövőben már nem politikusként, hanem magánemberként figyeli az eseményeket. Bejegyzésében egy helyi fejlesztést is megemlített: a szekszárdi Központi Állatkórház hamarosan kibővített ügyeleti rendszerrel működik tovább.