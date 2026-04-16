Hadházy a Tisza-kormányban? Feltételekkel segítene a leköszönő képviselő

Hadházy szerint valódi jogkörök kellenek

A leköszönő független országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy csak akkor vállalna szerepet a leendő Tisza-kormányban, ha ahhoz valódi mozgásteret biztosító jogosítványok társulnak, mert szerinte enélkül a korrupció elleni fellépés csupán formális maradna. Hadházy abban is bízik, hogy a jövőben az új kormányhoz közel kerülő visszaéléseknek azonnali következménye lesz, különben a változás ígérete nem válik valósággá.