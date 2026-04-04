Hajmeresztő, mennyivel nőne a háztartások havi kiadása rezsicsökkentés nélkül

Az elmúlt időszakban az energiaellátás vált Európa egyik legkritikusabb kérdésévé. A közel-keleti konfliktus hatásai begyűrűztek a kontinensre, árrobbanást és bizonytalanságot okozva. Ebben a környezetben a magyar kormány közleménye szerint kulcsfontosságú szerepet játszik a rezsicsökkentés és a védett üzemanyagár. A kormány tájékoztatása szerint a rezsicsökkentés és a védett üzemanyagár jelenleg havi közel 100 ezer forintos terhet vesz le a magyar családok válláról. A nemzetközi energiaválság közepette ezek nélkül drasztikusan megugranának a kiadások − írja a Világgazdaság.

A rezsi akár a jelenleginek a háromszorosába is kerülhetne, úgy, hogy a jövedelmek nem vagy alig változnának, ezért hangsúlyozza a kormány a rezsicsökkentés fontosságát

A számok egyértelműek: egy átlagos család havi költségei közel 100 ezer forinttal lennének magasabbak a jelenlegi intézkedések nélkül.

A benzin esetében ez havi 48 600 forintos többletet jelentene;

a gázszámla 31 ezer forinttal;

az áramszámla pedig 16 ezer forinttal nőne.

Hortay Olivér, a Századvég Energia- és Klímapolitikai Üzletágának vezetője részben erre a nyilatkozatra reagálva lapunk megkeresésére korábban úgy fogalmazott, a mozaik darabkái eddig is ismertek voltak, azonban ennyire konkrét tervezet és lépések nem láttak napvilágot. Csak röviden pár emlékeztető. A tiszás számítások is ezer forint közeli üzemanyagárakat jeleznek előre az orosz olaj teljes kivezetésével. Ennek kapcsán Hortay Olivér ismét felidézte a Századvég vonatkozó becslését, amelyben az áll,

ha az orosz olaj kiesik a magyar piacról, az 1026 forintos benzinárat és 1051 forintos dízelárakat jelentenek.

Maga a tiszás dokumentum is kétszeres áram- és gázárakkal kalkulál, ám

ez a becslés az iráni háború kitörése előtti energiaárakkal számolva készülhetett,

a végleges számok pedig három és fél, négyszerese is lehetnének a mai rezsiköltségeknek.

Innen érdemes tovább nézni. A helyzetet tovább nehezíti az orosz energia körüli politikai feszültség és az Ukrajna felől érkező ellátási bizonytalanság. A Barátság kőolajvezeték körüli problémák miatt az üzemanyag-ellátás is nyomás alá került. A kormány álláspontja szerint az alternatív forrásokra való gyors átállás hatalmas költségekkel járna, amit végső soron a lakosság fizetne meg.