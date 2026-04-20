Hamarosan megindulhat a kőolajszállítás Magyarország felé? Mutatjuk!

Hónapokig tartó bizonytalanság után kedden újraindulhat a kőolajszállítás a Barátság vezetéken. Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a HírTV-nek adott interjújában rámutatott: a korábbi leállás mögött nem technikai meghibásodás, hanem tudatos politikai mérlegelés állt. A miniszter hangsúlyozta, hogy Kijev az uniós hadikölcsön és a magyar választások befolyásolása érdekében használta eszközként az energiaellátást, ám a magyar vétó és a határozott kormányzati fellépés végül eredményre vezetett.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még 2025 novemberében fenyegetőzött az orosz olaj Európába jutásával kapcsolatban, január 27-én pedig technikai hibára hivatkozva le is állt a kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken keresztül Magyarország és Szlovákia irányába – írta meg a HírTV.

Bóka János: Hamarosan megindulhat a kőolajszállítás Magyarország felé
Az egyre súlyosbodó helyzet miatt Orbán Viktor februárban összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot, ahol úgy döntöttek, hogy Magyarország mindaddig meggátolja a dízelexportot Ukrajna irányába, amíg a Barátság vezetéken nem indul újra az olajszállítás. Emellett Magyarország az Ukrajnának nyújtandó uniós hadikölcsön folyósítását is blokkolja.

Márciusban a MOL elnök-vezérigazgatója az ATV-ben beszélt arról, hogy a Barátság kőolajvezetékben nem történt olyan károsodás, amely akadályozná az olajszállítást. Később a miniszterelnök már arról beszélt, hogy Ukrajna célja az lehet, hogy zavart okozzon az áprilisi országgyűlési választások előtt.

A választás után egy héttel pedig már arról írt közösségi oldalán a miniszterelnök, hogy brüsszeli közvetítéssel az a jelzés érkezett Ukrajnától, hogy készek akár már hétfőn helyreállítani az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, ha Magyarország ezt követően feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását. Orbán Viktor megerősítette, hogy Magyarország álláspontja nem változott: 

ha van olaj, van pénz. Amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzák tovább a hitelkeret elfogadását. A hitel folyósítása Magyarország számára ugyanis nem jelent pénzügyi terhet és felelősséget.

Várhatóan kedden indul meg üzemszerűen a kőolajszállítás Barátság kőolajvezetéken – erről az európai uniós ügyekért felelős miniszter beszélt. Bóka János rávilágított, hogy szerdán ülésezik Brüsszelben az Állandó Képviselők Bizottsága, ahol napirendre kerülhet a hadikölcsön megvitatása is. A miniszter szerint ez lehet az oka az ukránok időzítésének is.

