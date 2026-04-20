Hamarosan megindulhat a kőolajszállítás Magyarország felé? Mutatjuk!

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még 2025 novemberében fenyegetőzött az orosz olaj Európába jutásával kapcsolatban, január 27-én pedig technikai hibára hivatkozva le is állt a kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken keresztül Magyarország és Szlovákia irányába – írta meg a HírTV.

Bóka János: Hamarosan megindulhat a kőolajszállítás Magyarország felé

Az egyre súlyosbodó helyzet miatt Orbán Viktor februárban összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot, ahol úgy döntöttek, hogy Magyarország mindaddig meggátolja a dízelexportot Ukrajna irányába, amíg a Barátság vezetéken nem indul újra az olajszállítás. Emellett Magyarország az Ukrajnának nyújtandó uniós hadikölcsön folyósítását is blokkolja.

Márciusban a MOL elnök-vezérigazgatója az ATV-ben beszélt arról, hogy a Barátság kőolajvezetékben nem történt olyan károsodás, amely akadályozná az olajszállítást. Később a miniszterelnök már arról beszélt, hogy Ukrajna célja az lehet, hogy zavart okozzon az áprilisi országgyűlési választások előtt.