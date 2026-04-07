Könyvben is megjelent Hankó Balázs beszélgetéssorozata

Új formát kapott egy sikeres online sorozat: Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter beszélgetései immár könyvben is elérhetők, sőt digitálisan is olvashatók. A kulturális és innovációs miniszter a bemutatón hangsúlyozta:
Ezek a beszélgetések nem klasszikus interjúk, hanem valódi, személyes történetek, amelyek közelebb hozzák az ismert embereket az olvasókhoz.”
34 ismert arc, egy közös platform
A kötetben összesen 34 ismert magyar személyiség szólal meg, a sport, a kultúra és a tudomány világából egyaránt. A megszólalók között szerepel többek között Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus, Ganxsta Zolee, Deák Bill Gyula vagy Radics Gigi is, de a bemutatón is számos ismert név képviseltette magát. A könyv különlegessége, hogy minden beszélgetéshez QR-kód tartozik, amely az adott interjú videós változatához vezet.
Hankó Balázs a megjelenést egy rendhagyó kampánnyal is összeköti: április 7-én egy 26 órás kihívásba kezd, amelynek részeként felolvasást is tartanak a kötetből.