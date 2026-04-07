Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor és J. D. Vance közös sajtótájékoztatót tart – kövesse élőben!

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Könyvben is megjelent Hankó Balázs beszélgetéssorozata

15 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kötet formájában is megjelent Hankó Balázs „Igyunk egy kávét!” című beszélgetéssorozata, amelyben ismert magyarok osztják meg személyes történeteiket. A könyvbemutatót a gödöllői Királyi Kastélyban tartották, több közéleti és kulturális szereplő részvételével.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hankó BalázsVálasztás 2026beszélgetéssorozatkihíváskönyvbemutató

Új formát kapott egy sikeres online sorozat: Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter beszélgetései immár könyvben is elérhetők, sőt digitálisan is olvashatók. A kulturális és innovációs miniszter a bemutatón hangsúlyozta: 

Hankó Balázs április 7-én egy 26 órás kihívásba kezd, amelynek részeként felolvasást is tartanak a kötetből. (Fotó: Lakatos Péter/MTI)

Ezek a beszélgetések nem klasszikus interjúk, hanem valódi, személyes történetek, amelyek közelebb hozzák az ismert embereket az olvasókhoz.”

Hankó Balázs: A magyar tudásnak nincs határa, de van hazája

34 ismert arc, egy közös platform

A kötetben összesen 34 ismert magyar személyiség szólal meg, a sport, a kultúra és a tudomány világából egyaránt. A megszólalók között szerepel többek között Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus, Ganxsta Zolee, Deák Bill Gyula vagy Radics Gigi is, de a bemutatón is számos ismert név képviseltette magát. A könyv különlegessége, hogy minden beszélgetéshez QR-kód tartozik, amely az adott interjú videós változatához vezet

Hankó Balázs a megjelenést egy rendhagyó kampánnyal is összeköti: április 7-én egy 26 órás kihívásba kezd, amelynek részeként felolvasást is tartanak a kötetből.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról