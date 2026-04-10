Kiderült: ezt kapja Magyar Pétertől Hann Endre a kamu Medián-kutatásokért cserébe

Sokatmondó hír érkezett hozzám Magyar Péter közvetlen környezetéből. Informátorom szerint a baloldal állócsillagának összesen másfél millió eurót ígértek Magyar Péterék a kampánysegítségért cserébe – mondta el Deák Dániel Facebook videó-bejegyzésében azzal kapcsolatban, hogy informátora szerint Hann Endre ajánlatot kapott Magyar Péertől.
A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint bizonyára sok emberben felmerült már a kérdés, hogy vajon Hann Endre miért hoz ki ilyen teljesen nevetséges és szakmaiatlan számokat a Tiszáról, amelyeket még ellenzéki körökben is megmosolyognak.
Hann Endre ezért bólinthatott rá a kamukutatásokra Deák Dániel szerint
Arról szólva, hogy mi vehette rá Hann Endrét, hogy így felégesse még a maradék szakmai tekintélyét is, Deák elmondta:
Informátorom szerint Magyar Péterék a manipulatív közvélemény-kutatásokért cserébe azt az ajánlatot tették Hann Endrének, hogy amennyiben a választások után véletlenül nyernének, akkor megvásárolják tőle a Mediánt, mégpedig 1,5 millió euróért.”
Az elemző szerint ez sok mindent megmagyaráz. Az a helyzet, hogy
ezeknek a baloldali kutatóknak egyetlen egy szavát sem lehet elhinni. Ők valójában nem közvélemény kutatók, hanem közvélemény manipulátorok
– mutatott rá.