Stabilan őrzi előnyét a Fidesz a legfrissebb amerikai felmérés szerint

hann endre

Kiderült: ezt kapja Magyar Pétertől Hann Endre a kamu Medián-kutatásokért cserébe

A baloldal állócsillaga nem gyenge ajánlatot kapott Deák Dániel szerint. Sok emberben felmerült már a kérdés, hogy vajon Hann Endre miért hoz ki ilyen teljesen nevetséges és szakmaiatlan számokat a Tiszáról, amelyeket még ellenzéki körökben is megmosolyognak – mondta el Deák Dániel Facebook videó-bejegyzésében pénteken.
hann endreMedián közvélemény-kutatásközvélemény-kutatásajánlatDeák DánielMagyar Péter

Sokatmondó hír érkezett hozzám Magyar Péter közvetlen környezetéből. Informátorom szerint a baloldal állócsillagának összesen másfél millió eurót ígértek Magyar Péterék a kampánysegítségért cserébe – mondta el Deák Dániel Facebook videó-bejegyzésében azzal kapcsolatban, hogy informátora szerint Hann Endre ajánlatot kapott Magyar Péertől.

Orbán Viktor: Legjobb humorista: Hann Endre
Fotó: Facebook/Orbán Viktor 

A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint bizonyára sok emberben felmerült már a kérdés, hogy vajon Hann Endre miért hoz ki ilyen teljesen nevetséges és szakmaiatlan számokat a Tiszáról, amelyeket még ellenzéki körökben is megmosolyognak.

Hann Endre ezért bólinthatott rá a kamukutatásokra Deák Dániel szerint

Arról szólva, hogy mi vehette rá Hann Endrét, hogy így felégesse még a maradék szakmai tekintélyét is, Deák elmondta:

Informátorom szerint Magyar Péterék a manipulatív közvélemény-kutatásokért cserébe azt az ajánlatot tették Hann Endrének, hogy amennyiben a választások után véletlenül nyernének, akkor megvásárolják tőle a Mediánt, mégpedig 1,5 millió euróért.”

Deák Dániel lebuktatta a Mediánt, titkon Hann Endréék is Fidesz-győzelemre számítanak

Az elemző szerint ez sok mindent megmagyaráz. Az a helyzet, hogy

ezeknek a baloldali kutatóknak egyetlen egy szavát sem lehet elhinni. Ők valójában nem közvélemény kutatók, hanem közvélemény manipulátorok

– mutatott rá.

