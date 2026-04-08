Orbán Viktor: A határon túli magyarok éljenek a szavazati jogukkal!

Fontos üzenetet küldött a határon túli magyaroknak Orbán Viktor miniszterelnök. Felhívta a figyelmüket arra, hogy a magyar nemzetek határon innen és határon túl, olyan veszélyekkel és válságokkal kell szembenéznie, amelyekre régen nem volt példa.
Arra buzdítja a miniszterelnök a határon túli magyarokat, hogy éljenek a szavazati jogukkal a választás 2026 alkalmával, hogy együtt védhessék meg az elmúlt 16 év közös eredményeit.
Ne hagyjuk, hogy véget vessenek a határon túli magyarság megmaradásáért indított programjainknak!
– említi Orbán Viktor a választás egyik tétjét, amely fontos a nemzet szempontjából.
Nem kérdőjelezheti meg senki a határon túli magyarok szavazati jogát
A miniszterelnök utalt arra az ellenzéki kampányígéretre is, amely elvenné a határon túli magyarok szavazati jogát.
- Minden magyar felelős minden magyarért
- Minden szavazat számít
- Egyetlen szavazaton is múlhat, merre fordul Magyarország
Mindezért kéri a határon túli magyarokat Orbán Viktor, hogy ismét a Fidesz-KDNP pártszövetséget támogassák a választáson.