Hidvéghi: Magyar Péter lelepleződött, háborúpárti és ukránpárti kormány alakítására bérelték fel

A kampány hajrájában került elő az a hangfelvétel, amelyre hivatkozva Hidvéghi Balázs arról beszélt: egyértelművé vált a vasárnapi választás tétje. A politikus szerint a felvételen Magyar Péter arról beszél, hogy „nagyon nagy háború lesz”, miközben a nyilvánosság előtt ezt következetesen tagadta.

Hidvéghi úgy fogalmazott, hogy a kormányoldal régóta figyelmeztet arra a veszélyre, miszerint Brüsszel háborúba akarja sodorni Európát, és az európai forrásokat Ukrajnára fordítaná. Állítása szerint a most nyilvánosságra került felvétel azt mutatja, hogy ezzel Magyar Péter is tisztában van.

A politikus szerint világossá vált az is, hogy milyen elvárások fogalmazódnak meg a Tisza Párt vezetőjével szemben. Úgy látja, egy olyan kormány létrehozása lenne a cél, amely támogatja Ukrajnát, és hajlandó lenne a háborúval kapcsolatos döntésekben is részt venni.

Hidvéghi Balázs azt állította, hogy mindez komoly gazdasági következményekkel járna: szerinte megszűnne az orosz energiaimport, emelkednének a rezsiköltségek és az üzemanyagárak. Úgy fogalmazott, ez a magyar családok számára jelentős többletterhet jelentene.