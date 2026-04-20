Nem engedték be a Hír TV stábját a Tisza Párt első frakcióülését követő sajtótájékoztatóra

Kihelyezett frakcióülést tartott a Tisza Párt a budapesti Hungexpón, amelyet követően Magyar Péter sajtótájékoztatón ismertette az új kormánytagokat. A rendezvényre azonban a Hír TV stábját nem engedték be.

A Tisza Párt tiltólistára tette a HírTv stábjait

A csatorna tudósítója, Méhész András a helyszínről jelentkezve arról számolt be, hogy bár regisztráltak a sajtóeseményre, a Tisza Párt sajtóosztálya helyhiányra hivatkozva elutasította a részvételüket. Mint fogalmazott, ez finoman szólva érhetetleneül furcsa érvelés, mert a Hungexpo több tízezer ember befogadására alkalmas, és a sajtótájékoztatónak helyet adó C pavilon is több ezer fős kapacitással rendelkezik.

A tudósító szerint az újságírókat kisebb, 20-30 fős csoportokban engedték be, ami alapján úgy vélik, lett volna lehetőség további sajtómunkások fogadására is.

A kizárás következtében a Hír TV stábja nem tudta kérdezni a politikusokat sem a miniszteri kinevezésekről, sem más, a sajtóban megjelent információkról. Így például nem kaptak választ arra sem, hogy valóban felmerült-e Sulyok Tamás leváltása, illetve hogy napirenden van-e előrehozott önkormányzati választások kiírása.

A tudósító beszámolója szerint az épületen kívül egyes képviselőket ugyan megpróbáltak megszólítani, köztük például Trentin Balázst is, ám azoktól válasz helyett azt a tájékoztatást kapták, hogy kérdéseikkel forduljanak a párt sajtóosztályához.

A riportban elhangzott az is, hogy a Tisza Párt képviselőivel való kommunikáció a választások óta továbbra is korlátozott, mivel a tiszás politikusok gyakorlatilag nem válaszolnak egyetlen kérdésre sem.