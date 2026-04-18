Így bántalmazták a HírTV stábját a tiszások Balatonfüreden

Balatonfüreden tartott fórumot Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt alelnöke, ahol a HírTV stábja interjút szeretett volna készíteni a politikussal. A csatorna tudósítása szerint azonban a megszólalást a rendezvényen jelen lévő biztosító személyzet, szimpatizánsok és aktivisták úgy akadályozták meg, hogy a helyzet rövid idő alatt tettlegességig fajult.

Nagyon eldurvult a helyzet Forsthoffer Ágnes balatonfüredi fórumán, ahol a HírTV stábja a Tisza Párt megválasztott képviselőjét próbálta kérdezni. A csatorna beszámolója szerint a HírTV riporterének és operatőrének a munkáját lökdöséssel, szidalmazással, rongálással és fizikai akadályozással próbálták meg ellehetetleníteni, ami miatt végül a rendőrség beavatkozására volt szükség. Fotó: YouTube / HírTV

Forsthoffer Ágnest nem zavarta, hogy a tiszás aktivisták megtámadták a HírTV stábját

A stáb tagjait már a rendezvény elején azzal próbálták feltartóztatni, hogy ne forgassanak, majd a riporter szerint többen hozzá is értek, lökdösni kezdték, és akadályozták a szabad mozgásban. A HírTV szerint Forsthoffer Ágnes egyik biztonsági embere is elállta a riporter útját, amikor kérdéseket próbált feltenni a politikusnak.

A helyszínen jelen lévő aktivisták nemcsak szóban támadták a stábot, hanem a tudósítás szerint volt, aki az operatőr kamerájából kivette az akkumulátort, ezzel időlegesen megakasztva a forgatást. A csatorna szerint ezt követően sem csillapodtak az indulatok, a lökdösődés és a szidalmazás tovább folytatódott.

A HírTV riportere a helyszínen többször jelezte, hogy csak a munkáját szeretné végezni, és interjút akar készíteni a megválasztott képviselővel. A feszült helyzet végül odáig fajult, hogy rendőrök érkeztek a helyszínre, akik megpróbálták tisztázni a történteket.

A csatorna beszámolója szerint miközben a stáb körül egyre nőtt a feszültség, Forsthoffer Ágnes zavartalanul folytatta fórumát.