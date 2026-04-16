Holokauszt-emléknap: közös felelősség Európában – a múlt tanulsága a jövő záloga

A közöny is döntés

A Holokauszt Emlékközpontban tartott megemlékezésen a szónokok egyetértettek abban, hogy az emlékezés önmagában nem elegendő: a társadalomnak aktívan kell fellépnie a gyűlölet, a kirekesztés és az antiszemitizmus minden formája ellen. Szalay-Bobrovniczky Vince kiemelte, hogy a történelem egyik legfontosabb tanulsága éppen az, hogy a közöny is döntés, amely súlyos következményekhez vezethet. A rendezvényen felszólalt Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke is, aki arra emlékeztetett:

Nyolcvankét évvel ezelőtt ezen a napon kezdődött meg a magyarországi zsidóság gettósítása, amely végül tömeges deportálásokhoz és népirtáshoz vezetett.

Hangsúlyozta, hogy a veszteség nemcsak emberéletekben mérhető, hanem egy egész közösség kulturális és szellemi örökségének pusztulásában is. Maya Kadosh, Izrael budapesti nagykövete szerint a magyar Országgyűlés 2000-es döntése, amely az emléknap kijelöléséről szólt, fontos lépés volt a történelmi felelősség elismerésében. Ugyanakkor arra figyelmeztetett: a mai politikai vezetés feladata, hogy világos határokat húzzon, és megakadályozza a gyűlölet újbóli térnyerését.