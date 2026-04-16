Megemlékezés a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján

Megemlékezés tartottak csütörtökön, a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján, Budapesten – közölte az MTI.

Holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja (forrás: MTI/Kocsis Zoltán)

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök is részt vett az eseményen és mécsest helyezett el a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja alkalmából tartott megemlékezésen, a Holokauszt Emlékközpont emlékfalánál.