A honvédelmi miniszter úgy látja, a magyar-amerikai kapcsolatok aranykorát éljük. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint ennek bizonyítéka J. D. Vance amerikai alelnök mai budapesti látogatása is, amelyről a Facebook-oldalán osztotta meg a gondolatait.

"J. D. Vance beszédében kiállt a magyar miniszterelnök mellett, és kijelentette, Európa vezetőinek Orbán Viktor politikáját kéne követniük. Ugyanis míg az öreg kontinensen egyre súlyosabb az energiakrízis, addig Magyarországon jóval alacsonyabbak az energiaárak, mint Nyugat-Európában.

Az amerikai alelnök azt is megerősítette, hogy nem csak Brüsszel, hanem az ukránok is beavatkoznak a magyar választásokba.

Tönkre akarják tenni a magyar gazdaságot, a tech cégekkel pedig cenzúráztatják az online tartalmakat, mert meg akarják szabni milyen információkhoz juthatnak hozzá a magyar választópolgárok.

A magyar választópolgároknak ezért azt a kérdést kell feltenniük április 12-én, ki szolgálja valóban az ő érdekeiket.

Április 12-én Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás" – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

