Van, ahol ismét urnákhoz vonulnak az emberek – időközi választást tartanak Baranyában

Időközi polgármester- és önkormányzati képviselő-választást tartanak április 19-én a dél-baranyai Gilvánfa községben. Az ormánsági településen azért van szükség időközi választásra, mert a képviselő-testület január 28-án a feloszlásáról döntött.

A választáson két független jelölt – Csonka László és Bogdán László – indul a polgármesteri címért, míg a négy testületi helyre tizenkét független jelölt aspirál. A falu egyetlen szavazókörében közel 260 választásra jogosult adhatja le szavazatát. Szavazni reggel hattól este hét óráig lehet.