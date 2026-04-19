Van, ahol ismét urnákhoz vonulnak az emberek – időközi választást tartanak Baranyában

Feloszlatta magát januárban a gilvánfai képviselő-testület, ezért április 29-én időközi választásokat tartanak a településen. Két független jelölt indul a polgármesteri címért, szavazni reggel hattól este hét óráig lehet.
Időközi polgármester- és önkormányzati képviselő-választást tartanak április 19-én a dél-baranyai Gilvánfa községben. Az ormánsági településen azért van szükség időközi választásra, mert a képviselő-testület január 28-án a feloszlásáról döntött.
A választáson két független jelölt – Csonka László és Bogdán László – indul a polgármesteri címért, míg a négy testületi helyre tizenkét független jelölt aspirál. A falu egyetlen szavazókörében közel 260 választásra jogosult adhatja le szavazatát. Szavazni reggel hattól este hét óráig lehet.
