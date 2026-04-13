Így alakul meg az új kormány: nem azonnali a hatalomátadás

A voksolás lezárulta után először a hivatalos eredmények megállapítása történik meg. A Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb a szavazást követő 19. napon hirdeti ki az országos listás eredményt, amely a parlamenti mandátumok elosztásának alapját adja.
Ezt követően Sulyok Tamás köztársasági elnök összehívja az új Országgyűlés alakuló ülését, amelyre legkésőbb 30 napon belül kerül sor.
Ügyvezető kormány irányít az átmenetben
Az új kabinet megalakulásáig a korábbi kormány ügyvezetőként folytatja a munkát. Ez biztosítja az állam működésének folytonosságát, azonban a mozgástere korlátozott: nem hozhat jelentős, hosszú távú döntéseket, és nem indíthat új, nagy volumenű programokat.
Így választják meg a miniszterelnököt
Az alakuló ülés egyik legfontosabb feladata az új miniszterelnök megválasztása. A kormányfő személyére az államfő tesz javaslatot, akiről az Országgyűlés nyílt szavazással dönt. A megválasztáshoz a képviselők több mint felének támogatása szükséges.
A tapasztalatok szerint az alakuló ülés és a kormány megalakulása között általában két-három hét telik el. Ha a parlament nem választja meg a jelöltet, az államfő 15 napon belül új jelöltet nevez meg.
Az új kormány tehát nem azonnal áll fel: a választás és a tényleges hatalomátadás között egy többhetes, szabályozott átmeneti időszak biztosítja az állam működésének folyamatosságát.