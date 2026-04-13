Így alakul meg az új kormány: nem azonnali a hatalomátadás

A voksolás lezárulta után először a hivatalos eredmények megállapítása történik meg. A Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb a szavazást követő 19. napon hirdeti ki az országos listás eredményt, amely a parlamenti mandátumok elosztásának alapját adja.

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Ezt követően Sulyok Tamás köztársasági elnök összehívja az új Országgyűlés alakuló ülését, amelyre legkésőbb 30 napon belül kerül sor.

Ügyvezető kormány irányít az átmenetben

Az új kabinet megalakulásáig a korábbi kormány ügyvezetőként folytatja a munkát. Ez biztosítja az állam működésének folytonosságát, azonban a mozgástere korlátozott: nem hozhat jelentős, hosszú távú döntéseket, és nem indíthat új, nagy volumenű programokat.

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Így választják meg a miniszterelnököt

Az alakuló ülés egyik legfontosabb feladata az új miniszterelnök megválasztása. A kormányfő személyére az államfő tesz javaslatot, akiről az Országgyűlés nyílt szavazással dönt. A megválasztáshoz a képviselők több mint felének támogatása szükséges.

A tapasztalatok szerint az alakuló ülés és a kormány megalakulása között általában két-három hét telik el. Ha a parlament nem választja meg a jelöltet, az államfő 15 napon belül új jelöltet nevez meg.

Az új kormány tehát nem azonnal áll fel: a választás és a tényleges hatalomátadás között egy többhetes, szabályozott átmeneti időszak biztosítja az állam működésének folyamatosságát.

