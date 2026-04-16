Ilaria Salis bírói tisztogatásra számít Magyar Péteréktől

A Tisza Párt választási győzelmének estéjén hírt adott magáról a budapesti embervadászat egyik fő felelőse, Ilaria Salis. A hírhedt szélsőbaloldali bűnszervezet, a Hammerbande tagjaként ártatlan embereket összeverő nő napjainkban EP-képviselő, a Facebookon megjelentetett írása szerint Magyar Péter hatalomra kerülésével abban bízik, hogy szabadon engedik bűntársát, az első fokon nyolc évre ítélt Maja T-t – írta a Magyar Nemzet csütörtökön.

Ilaria Salis és Magyar Péter ügyében piszkos alku született a néppárti és a baloldali EP-frakciók között

Fotó: AFP

A lap hozzáteszi, Salis emellett azt is várja, hogy

a Tisza Párt elnöke által beígért bírói tisztogatás kedvezően befolyásolja az ellene indított eljárást, amit a mentelmi joga miatt kellett felfüggeszteni.

Szigorú büntetést kaptak a budapesti Antifa-embervadászat elkövetői

Emlékezetes, sokkoló jelenetek játszódtak le a tárgyalóteremben, miközben az áldozatok közül többen ma is a brutális támadások következményeivel élnek együtt.

Az antifa embervadászat egyik vádlottja mosolyogva hallgatta az ítéletet, noha Budapest utcáin kis híján emberek haltak meg a támadásokban.

Budapest utcáin példátlan erőszakhullám söpört végig. Az antifa-csoport tagjai három nap alatt öt összehangolt támadást hajtottak végre, amelyek során kilenc ember sérült meg, több esetben életveszélyesen. A támadások nem spontán cselekmények voltak:

a vádirat szerint tudatosan kiválasztott áldozatok ellen, ideológiai alapon hajtották végre őket.

Hajtóvadászat és nemzetközi elfogások

A rendőrség összesen 19 személyt azonosított, aki részt vettek a támadásokban.

Több vádlottat külföldön fogtak el, köztük a „Hammerbande” egyik kulcsfiguráját is.

Az ügy egyik központi vádlottja Maya Trux, aki minden tárgyaláson személyesen megjelent, és többször mosolyogva hallgatta a vádakat és az ítélet indoklását.

Ítélet

A Fővárosi Törvényszék első fokon ítéletet hirdetett:

Maya Trux negyedrendű vádlott 8 év fegyházat, az ötödrendű vádlott 7 év fegyházat, a harmadrendű vádlott 2 év börtönt kapott, 5 évre felfüggesztve.

Az ítélet nem jogerős.

„Piszkos alku védte meg Magyar Pétert és Ilaria Salist"