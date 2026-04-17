Milliós kár a befektetésnek tűnő csalásból

Az online térben elkövetett befektetési csalások továbbra is áldozatokat követelnek Győr-Moson-Sopron vármegyében – írta a Police.hu pénteken, felhívva a figyelmet egy internetes csalásra.

Újabb milliós internetes csalás

Egy mosonmagyaróvári nő az interneten talált kedvezőnek tűnő lehetőséget pénze gyarapítására. Regisztráció után telefonon egyeztetett egy férfival, aki gyors és biztos hozamról győzte meg – vezeti fel a bűncselekmény előzményeivel tájékoztatóját a rendőrségi portál.

Az internetes csalás nagyon megtévesztheti a gyanútlan befektetőt

Kezdetben a vállalkozás látszólag profitot termelt, ami tovább erősítette a bizalmat, ezért a sértett növelte a befektetett összeget, és több részletben közel 3 millió forintot utalt át.

A későbbiekben a cég elérhetetlenné vált, a pénznek pedig nyoma veszett.

A rendőrség felhívta a figyelmet, hogy

az interneten kínált, kiemelkedően magas hozamú ajánlatok gyakran csalókhoz vezetnek.

Mielőtt pénzt utalna ismeretlen cégnek vagy személynek, minden esetben tájékozódjon! Ellenőrizze a szolgáltató hitelességét, és legyen gyanakvó a sürgető, túl szép ígéretekkel szemben!

– figyelmeztettek a rendőrök.