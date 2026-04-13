Itt a válasz: ezért szállt fel a honvédségi gép hajnalban

Deák Dániel bejegyzés szerint a Magyar Honvédség Embraer KC-390 szállítógépe hajnal 2 óra 10 perckor szállt fel Kecskemétről, majd reggel 5 órakor Líbia partjaihoz érkezett. Ezt követően indult el a találgatás a közösségi médiában, miszerint a gép kormánytagokat szállított ki az országból.

Deák Dániel hangsúlyozta: a hír „természetesen nem igaz”, a repülés oka egy előre tervezett nemzetközi katonai részvétel.

Nemzetközi gyakorlat Afrikában

A szóban forgó út a Flintlock 26 nevű különleges műveleti gyakorlat része, amelyet április 11. és május 3. között rendeznek meg Elefántcsontparton és Líbiában. Ez Afrika legnagyobb többnemzeti különleges műveleti kiképzése, amelyet 2005 óta évente tartanak meg.

A gyakorlatot az amerikai haderő afrikai parancsnoksága (US AFRICOM) és az Egyesült Államok Különleges Műveleti Parancsnoksága szervezi, és rendszeresen több tucat ország vesz részt rajta. A Magyar Honvédség idén mintegy 40 fővel vesz részt a gyakorlaton, a különleges műveleti erők állományából. A magyar katonák és felszereléseik több hullámban érkeznek a helyszínre. A nemzetközi gyakorlatokon szerzett tapasztalatok hozzájárultak ahhoz is, hogy a magyar különleges erők a régióban elsőként sikeres NATO-validációt szereztek a közelmúltban.

A bejegyzés szerint tehát a repülőgép mozgása egy tervezett katonai művelet része volt, nem pedig politikai eseményhez köthető.