Itt az Alapjogokért Központ friss mérése: Fidesz-előny!

Az Alapjogokért Központ legújabb, választások előtti napokban rögzített közvélemény-kutatása szerint a Fidesz–KDNP támogatottsága 44,5 százalékra korrigált a biztos szavazó pártválasztók körében. Az idősoros adatok alapján elmondható, hogy a kormánypártok támogatottsága a 2025 októberi 47 százalékról hónapról hónapra, folyamatosan emelkedve jutott el márciusra az 50 százalékos szintig, a választás előtti napokban pedig az aktuális adatig – közölte Szánthó Miklós, a központ főigazgatója a Facebook-oldalán vasárnap este.

A Tisza Párt népszerűsége 40–42 százalék között mozgott 2025 októbere óta, az aktuális adatfelvétel szerint pedig 42 százalékon állt.

A kisebb pártok közül a Mi Hazánk 7 százalékon áll, a DK 4, az MKKP pedig 2,5 százalékot érhet el

a biztos szavazó pártválasztók körében.

Szánthó Miklós a Hír TV élő választási műsorában hozta nyilvánosságra a felmérés eredményét.