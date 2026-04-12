Választás 2026

Itt az Alapjogokért Központ friss mérése: Fidesz-előny!

Az Alapjogokért Központnak a választás előtt készült, országosan reprezentatív felmérése szerint a Fidesz–KDNP a biztos szavazó pártválasztók körében 44,5 százalékon, míg a Tisza Párt 42 százalékon állt, a Mi Hazánk pedig 7 százalékot ért el. A közvélemény-kutatás alapján magasabb választási részvételi aktivitás mellett a 106 országos egyéni választókerületből 64 körzetben jobboldali győzelem várható, így ismét kormánypárti többségű parlament alakulhat április 12-e után.
Az Alapjogokért Központ legújabb, választások előtti napokban rögzített közvélemény-kutatása szerint a Fidesz–KDNP támogatottsága 44,5 százalékra korrigált a biztos szavazó pártválasztók körében. Az idősoros adatok alapján elmondható, hogy a kormánypártok támogatottsága a 2025 októberi 47 százalékról hónapról hónapra, folyamatosan emelkedve jutott el márciusra az 50 százalékos szintig, a választás előtti napokban pedig az aktuális adatig – közölte Szánthó Miklós, a központ főigazgatója a Facebook-oldalán vasárnap este. 

A Fidesz–KDNP támogatottsága 44,5 százalékos, a Tisza Párté 42 százalékos volt a választás előtti napokban (forrás: Alapjogokért Központ)

A Tisza Párt népszerűsége 40–42 százalék között mozgott 2025 októbere óta, az aktuális adatfelvétel szerint pedig 42 százalékon állt. 

A kisebb pártok közül a Mi Hazánk 7 százalékon áll, a DK 4, az MKKP pedig 2,5 százalékot érhet el 

a biztos szavazó pártválasztók körében.

Szánthó Miklós a Hír TV élő választási műsorában hozta nyilvánosságra a felmérés eredményét.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról