Lehull a lepel! Itt van a Tisza 7 minisztere

A tervek szerint 16 miniszter kezdi meg a munkáját május közepén, és csúcsminisztériumok helyett szakminisztériumokat szeretne a Tisza Párt elnöke.
Magyar Péter, a Tisza-frakció első ülése után hétfő délután sajtótájékoztatót tartott, és bejelentette a leendő kormánya hét miniszterét, valamint elárulta, hogy milyen minisztériumok lesznek még. 

Itt vannak az új kormány minisztériumai

Magyar Péter kijelentette, hogy még tartanak a kormányalakítási tárgyalások, folyamatosan egyeztetnek a miniszterjelöltekkel és más vezetőkkel. Azt azonban már tudják, hogy

16 minisztere lesz a Tisza-kormánynak.

Nem lesznek csúcsminisztériumok, minden területnek külön minisztériuma lesz – szögezte le a miniszterelnöki poszt várományosa.

A pártelnök bejelentette hét leendő minisztérium vezetőjét:

  • a pénzügyminiszter Kármán András,
  • a gazdasági és energetikai miniszter Kapitány István,
  • a külügyminiszter Orbán Anita,
  • az egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt,
  • az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László,
  • az agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter Bóna Szabolcs,
  • a honvédelmi miniszter pedig Ruszin-Szendi Romulusz lesz.

A héten lesznek újabb bejelentések, és várhatóan három hét múlva az új kormány meg tud alakulni – jelentette ki Magyar Péter.

A Tisza elnöke a többi kilenc minisztériumot is megnevezte, azonban elmondta, hogy ezeknek a neve még nem végleges, a hivatalos elnevezéseket a miniszterekkel együtt fogják bemutatni. A Tisza-kormányban lesz

  • belügyminisztérium,
  • igazságügyi minisztérium,
  • közlekedési és beruházási minisztérium,
  • oktatási minisztérium,
  • szociális ügyekkel foglalkozó minisztérium,
  • vidékfejlesztési minisztérium,
  • művelődési minisztérium,
  • digitális és technológiai ügyek minisztériuma és
  • miniszterelnökség.

A parlamenti szakbizottságokra hétfőn tesznek javaslatot az Országgyűlés hivatalának, a testületek leképezik majd a kormányzati struktúrát, így több bizottság lesz, mint most – tette hozzá.

 

