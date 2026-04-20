Lehull a lepel! Itt van a Tisza 7 minisztere

Magyar Péter, a Tisza-frakció első ülése után hétfő délután sajtótájékoztatót tartott, és bejelentette a leendő kormánya hét miniszterét, valamint elárulta, hogy milyen minisztériumok lesznek még.

Itt vannak az új kormány minisztériumai

Magyar Péter kijelentette, hogy még tartanak a kormányalakítási tárgyalások, folyamatosan egyeztetnek a miniszterjelöltekkel és más vezetőkkel. Azt azonban már tudják, hogy

16 minisztere lesz a Tisza-kormánynak.

Nem lesznek csúcsminisztériumok, minden területnek külön minisztériuma lesz – szögezte le a miniszterelnöki poszt várományosa.