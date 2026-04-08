Itt vannak a legfrissebb számok! Magyar Péter ezt nem teszi ki az ablakba

J. D. Vance: Botrányos, amit Zelenszkij művel

Egyetlen elnök sem fenyegetheti meg egy szövetséges állam vezetőjét – jelentette ki az Egyesült Államok alelnöke, aki szerdán a Mathias Corvinus Collegium budapesti campusára látogatott. J. D. Vance hangsúlyozta: botrányos, hogy Volodimir Zelenszkij a magyar miniszterelnököt és a magyar népet is megfenyegette.
Az amerikai alelnök leszögezte: a barátság kőolajvezeték szándékos lezárása egyenes beavatkozás a magyar választásokba, épp ezért ez ellen kell szavazni – adta hírül a HírTv.

J. D. Vance alelnök és Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója
Fotó: Magyar Nemzet

„Mi vagyunk a gazdasági és katonai nagyhatalma a világnak, de sosem fenyegetnénk azzal, hogy ha nem Orbán Viktorra szavaznak, akkor nem kapnak ezt és azt. Sosem tennénk ilyet, mert tiszteletben tartjuk a magyarok szuverenitását. Maga a tény, hogy ennyi külföldi – legyenek azok nemzetközi szervek, mint a Brüsszeli bürokraták, vagy bármely más külföldi állam – megfenyegeti a magyarokat, hogy így szavazzatok máskülönben bosszút állunk, az elképesztően felháborító” – jelentette ki J. D. Vance.

