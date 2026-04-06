A rozsdaövezetből a Fehér Házig: JD Vance története Budapest felé tart

A Fehér Házba vezető út ritkán indul olyan mélyről, mint JD Vance esetében, aki a rozsdaövezet válság sújtotta világából emelkedett az Egyesült Államok második legfontosabb közjogi méltóságává. Az amerikai alelnök története nemcsak személyes siker, hanem egy társadalmi réteg felemelkedésének szimbóluma is. A Híradó.hu tömören, mégis lényegre törően mutatta be az amerikai alelnök életútját.
Családi háttérből politikai identitás
JD Vance gyermekkora Ohio államban telt, ahol a hanyatló ipar, a széteső közösségek és a családi problémák mindennaposak voltak.
Édesanyja kábítószer-függősége és a bizonytalan környezet ellenére nagyszülei stabil hátteret biztosítottak számára, amely meghatározó szerepet játszott későbbi életében.
Ez az élményvilág később politikai gondolkodásának alapjává vált: Vance számára a társadalmi felemelkedés nem elméleti kérdés, hanem személyesen megélt tapasztalat. Meggyőződése szerint a közösségek ereje és a családi háttér kulcsszerepet játszik az egyéni sorsok alakulásában.
Katonaságtól Yale-ig: két világ határán
Fiatalkori kitörésének első állomása az amerikai tengerészgyalogság volt, ahol fegyelmet és önbizalmat szerzett. Ezt követően az Ohio State Universityn, majd a Yale Egyetem jogi karán tanult, ami az amerikai elit egyik legfontosabb intézménye.
Ez a kettősség – a leszakadó vidék és az elit világának ismerete – egész pályáját meghatározta. Vance így egyszerre tud hitelesen beszélni a társadalom alsóbb rétegeinek problémáiról és az elit működéséről.
Íróból alelnök: egy új politikai korszak arca
A globalizáció nyertesei és vesztesei szinte külön valóságban élnek”
– ez a felismerés vált ismertté Vance önéletrajzi könyve, a Vidéki ballada az amerikai álomról révén, amely országos ismertséget hozott számára. A könyv sikere után Vance politikai pályára lépett:
2022-ben Ohio szenátorává választották, majd alig negyvenévesen az Egyesült Államok alelnöke lett.
Felemelkedése sokak szerint nemcsak személyes siker, hanem annak jele is, hogy az amerikai politikában egyre erősebb az elitellenes átrendeződés, és nagyobb teret kapnak azok a hangok, amelyek korábban háttérbe szorultak.