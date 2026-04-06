Orbán Viktor válaszolt Magyar Péter vádaskodására – videó

JD Vance

A rozsdaövezetből a Fehér Házig: JD Vance története Budapest felé tart

A hamarosan Budapestre látogató amerikai alelnök életútja az egyik legkülönlegesebb felemelkedéstörténet a mai politikában. JD Vance a leszakadó amerikai vidék világából jutott el a hatalom csúcsára, miközben végig megőrizte kapcsolatát az „elfeledett emberek” valóságával. A Híradó.hu összeszedte az alelnök életének mérföldköveit.
A Fehér Házba vezető út ritkán indul olyan mélyről, mint JD Vance esetében, aki a rozsdaövezet válság sújtotta világából emelkedett az Egyesült Államok második legfontosabb közjogi méltóságává. Az amerikai alelnök története nemcsak személyes siker, hanem egy társadalmi réteg felemelkedésének szimbóluma is. A Híradó.hu tömören, mégis lényegre törően mutatta be az amerikai alelnök életútját.

J D Vance
JD Vance élete göröngyös úton vezetett az alelnökségig (Forrás: Origo)

Családi háttérből politikai identitás

JD Vance gyermekkora Ohio államban telt, ahol a hanyatló ipar, a széteső közösségek és a családi problémák mindennaposak voltak. 

Édesanyja kábítószer-függősége és a bizonytalan környezet ellenére nagyszülei stabil hátteret biztosítottak számára, amely meghatározó szerepet játszott későbbi életében.

Ez az élményvilág később politikai gondolkodásának alapjává vált: Vance számára a társadalmi felemelkedés nem elméleti kérdés, hanem személyesen megélt tapasztalat. Meggyőződése szerint a közösségek ereje és a családi háttér kulcsszerepet játszik az egyéni sorsok alakulásában.

Kegyelemdöfés a tiszás propagandának az amerikai alelnök látogatása

Katonaságtól Yale-ig: két világ határán

Fiatalkori kitörésének első állomása az amerikai tengerészgyalogság volt, ahol fegyelmet és önbizalmat szerzett. Ezt követően az Ohio State Universityn, majd a Yale Egyetem jogi karán tanult, ami az amerikai elit egyik legfontosabb intézménye.

Ez a kettősség – a leszakadó vidék és az elit világának ismerete – egész pályáját meghatározta. Vance így egyszerre tud hitelesen beszélni a társadalom alsóbb rétegeinek problémáiról és az elit működéséről.

J D Vance
JD Vance látogatása várhatóan komoly löketet ad Orbán Viktor kampányának (Forrás: Facebook/Orbán Balázs)

Íróból alelnök: egy új politikai korszak arca

A globalizáció nyertesei és vesztesei szinte külön valóságban élnek”

– ez a felismerés vált ismertté Vance önéletrajzi könyve, a Vidéki ballada az amerikai álomról révén, amely országos ismertséget hozott számára. A könyv sikere után Vance politikai pályára lépett: 

2022-ben Ohio szenátorává választották, majd alig negyvenévesen az Egyesült Államok alelnöke lett.

Felemelkedése sokak szerint nemcsak személyes siker, hanem annak jele is, hogy az amerikai politikában egyre erősebb az elitellenes átrendeződés, és nagyobb teret kapnak azok a hangok, amelyek korábban háttérbe szorultak.

 

