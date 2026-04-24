Hatalmas csörte, váratlan fordulat: ő lesz Magyar Péter oktatási minisztere

Újabb két minisztert nevezett meg Magyar Péter, a fél ország megdöbbent

Tisza-kormány

Jámbor András nemrég még elszámoltatta volna Vitézy Dávidot

13 perce
Olvasási idő: 5 perc
A Tisza szövetségesei körében is meghasonlást okoz Magyar Péternek az a döntése, hogy Vitézy Dávidot kérte fel közlekedési miniszternek. Jámbor András másfél éve még a fideszes múltja miatti elszámolásra szólította fel a Podmaniczky Mozgalom vezetőjét, maga Magyar Péter pedig alkalmatlannak nevezte vezetői szerep betöltésére.
Tisza-kormányVitézy DávidJámbor AndrásMagyar Péter

Magyar Péter tervezett személyzeti döntései közül több is megosztotta a Tisza táborát, ám azzal, hogy Vitézy Dávidot kérte fel közlekedési miniszternek, a leendő kormányfő önmagával és a szövetségeseivel is komoly ellentmondásba került.

Jámbor András másfél éve még a fideszes múltjával való elszámolásra szólított fel Vitézy Dávidot, akit Magyar Péter most közlekedési miniszternek kért fel. Fotó. Facebook
Jámbor András nemrég még elszámoltatta volna Vitézyt

Amint Hont András publicista kiszúrta, Jámbor András, a Tiszát támogató baloldali honatya egy terjedelmes Facebook-bejegyzésben rontott Vitézynek a 2024-es önkormányzati választás után néhány hónappal. Jámbor Csárdi Antal volt LMP-s képviselőre hivatkozva azzal gyanúsította Vitézyt, hogy utóbbi és Ungár Péter Rogán Antallal egyeztetett a „főpolgármester-választáson való visszalépésről”. 

Ezzel arra utalhatott, hogy Szentkirályi Alexandrának, a Fidesz jelöltjének a visszalépését Vitézyvel is egyeztették, s hogy a Podmaniczky Mozgalom vezetője végül is a Fidesz érdekeit képviselte.

Jámbor András azt is gyanús körülménynek igyekezett beállítani, hogy a „Fidesz irodáiban írták alá Vitézy újraszámlálási kéréseit a delegáltak”, emellett úgy fogalmazott, hogy számára „az sem volt teljes, ahogy Vitézy elszámolt a kormánypártban töltött éveivel, az ottani működésével és a rendszer visszaéléseihez való viszonyával”. Hozzátette: ha az általa felvetettekre nem kapnak választ, „jó lenne, ha a Tisza is átgondolná a Vitézyhez fűződő viszonyát”.

Hont András mindehhez ironikusan azt fűzte hozzá: „szeretném jelezni Jámbor Andrásnak, hogy utolsó mondatának a Tisza eleget tett, és átgondolta Vitézyhez fűződő viszonyát. Remélem, Jámbor is így értette; és azt is remélem, hogy azon dúlt demokraták, akik két éve kétségbeesetten kampányoltak Karácsonyért, mert a Vitézy-trükkel a Fidesz meg akarja szerezni a fővárost, most elégedettek”.

Mint megírtuk, korábban Magyar Péter is bírálta Vitézyt, akinek a vezetői alkalmasságát is megkérdőjelezte.

 

