Jámbor András nemrég még elszámoltatta volna Vitézy Dávidot

Magyar Péter tervezett személyzeti döntései közül több is megosztotta a Tisza táborát, ám azzal, hogy Vitézy Dávidot kérte fel közlekedési miniszternek, a leendő kormányfő önmagával és a szövetségeseivel is komoly ellentmondásba került.

Jámbor András nemrég még elszámoltatta volna Vitézyt

Jámbor András nemrég még elszámoltatta volna Vitézyt

Amint Hont András publicista kiszúrta, Jámbor András, a Tiszát támogató baloldali honatya egy terjedelmes Facebook-bejegyzésben rontott Vitézynek a 2024-es önkormányzati választás után néhány hónappal. Jámbor Csárdi Antal volt LMP-s képviselőre hivatkozva azzal gyanúsította Vitézyt, hogy utóbbi és Ungár Péter Rogán Antallal egyeztetett a „főpolgármester-választáson való visszalépésről”.

Ezzel arra utalhatott, hogy Szentkirályi Alexandrának, a Fidesz jelöltjének a visszalépését Vitézyvel is egyeztették, s hogy a Podmaniczky Mozgalom vezetője végül is a Fidesz érdekeit képviselte.

Jámbor András azt is gyanús körülménynek igyekezett beállítani, hogy a „Fidesz irodáiban írták alá Vitézy újraszámlálási kéréseit a delegáltak”, emellett úgy fogalmazott, hogy számára „az sem volt teljes, ahogy Vitézy elszámolt a kormánypártban töltött éveivel, az ottani működésével és a rendszer visszaéléseihez való viszonyával”. Hozzátette: ha az általa felvetettekre nem kapnak választ, „jó lenne, ha a Tisza is átgondolná a Vitézyhez fűződő viszonyát”.

Hont András mindehhez ironikusan azt fűzte hozzá: „szeretném jelezni Jámbor Andrásnak, hogy utolsó mondatának a Tisza eleget tett, és átgondolta Vitézyhez fűződő viszonyát. Remélem, Jámbor is így értette; és azt is remélem, hogy azon dúlt demokraták, akik két éve kétségbeesetten kampányoltak Karácsonyért, mert a Vitézy-trükkel a Fidesz meg akarja szerezni a fővárost, most elégedettek”.

Mint megírtuk, korábban Magyar Péter is bírálta Vitézyt, akinek a vezetői alkalmasságát is megkérdőjelezte.