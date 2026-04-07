J. D. Vance Budapesten – komoly üzenetet hoz Washingtonból

J. D. Vance az induláskor üzent a magyaroknak és Orbán Viktornak – videó

Az amerikai alelnök közölte, USA és Magyarország kapcsolata mellett Európa és Ukrajna lesz a tárgyalások fókuszában.
„Már nagyon várjuk ezt az utat, alig várom, hogy találkozzak jó barátunkkal, Viktorral, akivel USA és Magyarország kapcsolatáról beszélgetünk” – fogalmazott indulása előtt J. D. Vance, hozzátéve, hogy a tárgyalások fókuszában lesz még érthető okokból Európa és Ukrajna is, az út végén pedig válaszol majd néhány kérdésre.

J. D. Vance amerikai alelnök április 7-8. közötti vizitje nem csupán szimbolikus gesztus, hanem a két ország közötti stratégiai összefogás és a konzervatív értékrend melletti közös kiállás legújabb bizonyítéka.

A találkozó súlyát növeli, hogy Vance a magyar országgyűlési választások előtt érkezik, hogy megerősítse: az amerikai–magyar szövetség aranykorát éli, és ez elsősorban Donald Trump és Orbán Viktor baráti viszonyának köszönhető.

@viktor_a_tiktokon 🇺🇸🇭🇺J.D. Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke már úton Budapestre. Hamarosan kezdünk! #orbanviktor #miniszterelnok #fyp ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról