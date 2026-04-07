J. D. Vance az induláskor üzent a magyaroknak és Orbán Viktornak – videó

„Már nagyon várjuk ezt az utat, alig várom, hogy találkozzak jó barátunkkal, Viktorral, akivel USA és Magyarország kapcsolatáról beszélgetünk” – fogalmazott indulása előtt J. D. Vance, hozzátéve, hogy a tárgyalások fókuszában lesz még érthető okokból Európa és Ukrajna is, az út végén pedig válaszol majd néhány kérdésre.

J. D. Vance amerikai alelnök április 7-8. közötti vizitje nem csupán szimbolikus gesztus, hanem a két ország közötti stratégiai összefogás és a konzervatív értékrend melletti közös kiállás legújabb bizonyítéka.