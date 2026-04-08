Orbán Balázs: J. D. Vance szerint botrányos a Magyarországot érő külföldi nyomás

Orbán Balázs a közösségi oldalán tette közzé J. D. Vance budapesti látogatásának legfontosabb megállapításait.

A magyar szuverenitást és a békepolitikát érintő kérdésekről beszélt az amerikai alelnök budapesti látogatásán, amelynek legfontosabb üzeneteit Orbán Balázs foglalta össze. J. D. Vance szerint Magyarországot méltatlan támadások érik, miközben Orbán Viktor a béke szempontjából kulcsszereplő Európában

J. D. Vance elfogadhatatlannak nevezte, hogy Zelenszkij fenyegetést intézett Magyarország kormányfője ellen

A miniszterelnök politikai igazgatójának az összefoglalója szerint az amerikai alelnök élesen bírálta azokat a nemzetközi folyamatokat, amelyek szerinte külső nyomásgyakorlást jelentenek Magyarországgal szemben. Vance úgy fogalmazott:

Amit az Európai Unióban, Brüsszelben és egyes külföldi befolyásolási műveletek kapcsán látunk, az botrányos”.

Külföldi nyomás és választási szuverenitás

Az amerikai alelnök szerint Magyarországot és annak demokratikus folyamatait méltatlan támadások érik. Hangsúlyozta:

A választás kimeneteléről kizárólag a magyar emberek dönthetnek, és ez így helyes.”

Külön kitért arra is, hogy elfogadhatatlannak tartja, ha külföldi szereplők – akár politikai, akár gazdasági eszközökkel – próbálják befolyásolni egy ország belügyeit. Álláspontja szerint az ilyen lépések a nemzeti szuverenitás megsértését jelentik.

Orbán Viktor szerepe a békepolitikában

J. D. Vance kiemelte, hogy Orbán Viktor fontos partner az amerikai kormány számára a béke előmozdításában. Úgy fogalmazott:

Bár Európában nagyobb gazdaságok és népesebb országok is vannak, a kontinens politikai központjai közül kevesen tettek annyit az orosz-ukrán konfliktus békés rendezéséért, mint Magyarország.”

Az alelnök szerint a békéhez elengedhetetlen, hogy a felek álláspontját megértsék:

Nem árulás megérteni, hogy honnan jönnek az oroszok és az ukránok, hanem ez a tárgyalások alapfeltétele.”

Kettős mérce a nemzetközi politikában

Vance kritikát fogalmazott meg a nyugati politikai diskurzus kettős mércéjével kapcsolatban is. Szerinte míg egy amerikai politikus Magyarországra látogatása és pozitív véleménye „külföldi befolyásként” jelenik meg egyes értelmezésekben, addig az Európai Unió pénzügyi nyomásgyakorlását vagy Ukrajna energetikai lépéseit nem tekintik annak.

Úgy vélte, a valódi külföldi befolyás az, amikor más államok fenyegetésekkel vagy gazdasági eszközökkel próbálják befolyásolni egy ország politikai döntéseit – ez pedig szerinte elfogadhatatlan.