Stabil jobboldali fölény jöhet az egyéni körzetekben – mutatjuk a térképet!

Az Alapjogokért Központ mandátumbecslése szerint a 106 egyéni választókerületből 64-ben a Fidesz–KDNP jelöltje győzhet, míg 35 körzetben a Tisza Párt szerezheti meg a mandátumot. További 7 választókerületet szoros, úgynevezett csatatérként azonosítottak, ahol nyílt a verseny.
Az elemzés szerint ez az erőviszony azt vetíti előre, hogy Orbán Viktor a választások után is stabil parlamenti többséggel alakíthat kormányt. A központ úgy látja, hogy ez lehetővé tenné a jelenlegi gazdaságpolitikai irány fenntartását, beleértve az energiaellátás többirányú beszerzését és a rezsicsökkentési rendszer működtetését.
A területi megoszlás alapján a jobboldal elsősorban a vidéki, rurális térségekben erős, míg a Tisza Párt támogatottsága inkább a városi környezetben, különösen Budapest és az agglomeráció területén koncentrálódik.
Az elemzés kiemeli, hogy több nyugat- és dél-dunántúli, valamint északi vármegyében is jelentős jobboldali fölény várható.
A teljes elemzést ide kattintva érheti el.
A mandátumelosztási becslés alapját egy választókerületi szintű, többváltozós értékelési modell képezi, amely – a jelenlegi választókerületi határokat figyelembe véve – a 2022-es országgyűlési választás egyéni és listás eredményeit, a két adatsor közötti eltérést, a 2024-es európai parlamenti és önkormányzati választás adatait, a körzetek politikai megtartottságát, valamint a legfrissebb választási indikátorokat – többek között helyi közvélemény-kutatásokat – integrálja egy egységes pontozási rendszerbe, figyelembe véve az adott választókerület szocidemográfiai tényezőit, az elmúlt években azonosítható helyi politikai folyamatokat és természetesen a 2022 előtti választástörténeti előzményeket is. Az így előálló összpontszám lehetővé teszi a 106 egyéni választókerület rangsorolását és kategorizálását „Fidesz-KDNP”, „csatatér”, „Tisza”, valamint „egyéb ellenzéki körzetek” szerint.