Stabil jobboldali fölény jöhet az egyéni körzetekben – mutatjuk a térképet!

Az Alapjogokért Központ mandátumbecslése szerint a 106 egyéni választókerületből 64-ben a Fidesz–KDNP jelöltje győzhet, míg 35 körzetben a Tisza Párt szerezheti meg a mandátumot. További 7 választókerületet szoros, úgynevezett csatatérként azonosítottak, ahol nyílt a verseny.

Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának soproni állomása 2026. április 8-án

Az elemzés szerint ez az erőviszony azt vetíti előre, hogy Orbán Viktor a választások után is stabil parlamenti többséggel alakíthat kormányt. A központ úgy látja, hogy ez lehetővé tenné a jelenlegi gazdaságpolitikai irány fenntartását, beleértve az energiaellátás többirányú beszerzését és a rezsicsökkentési rendszer működtetését.

Forrás: Alapjogokért központ

A területi megoszlás alapján a jobboldal elsősorban a vidéki, rurális térségekben erős, míg a Tisza Párt támogatottsága inkább a városi környezetben, különösen Budapest és az agglomeráció területén koncentrálódik.

Az elemzés kiemeli, hogy több nyugat- és dél-dunántúli, valamint északi vármegyében is jelentős jobboldali fölény várható.

