Francia támogatás: Orbán Viktor „nagy hazafi”, aki megvédte Európát

„A magyarok kifejezték véleményüket, és egyértelmű többséget adtak Magyar Péternek. Ez az Orbán Viktor által tiszteletteljesen fogadott eredmény azt bizonyítja, hogy az európai intézményeknek a magyar demokrácia ellen az utóbbi években megfogalmazott folyamatos vádjai megalapozatlanok voltak” – írta az X közösségi oldalon a legnagyobb francia ellenzéki párt vezetője, számolt be róla a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor nagy hazafi, aki mandátuma alatt befejezte Magyarország gazdasági felzárkóztatását, egy olyan családpolitikát támogatott, amely lehetővé tette a születések számának védelmét, és megvédte hazája és Európa határait a migrációs hullámokkal szemben”

– hangsúlyozta Jordan Bardella.

Reméljük, hogy utóda kizárólag a hazája és a népe érdekében fog kormányozni”

– írta a francia politikus.