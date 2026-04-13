Országgyűlési választás2026. április 12.
Francia támogatás: Orbán Viktor „nagy hazafi”, aki megvédte Európát

57 perce
Olvasási idő: 3 perc
A francia jobboldali szuverenista Nemzeti Tömörülés elnöke nagy hazafiként méltatta a leköszönő magyar miniszterelnököt. Jordan Bardella kiállt Orbán Viktor mellett – közölte a Magyar Nemzet.
Választás 2026 · Patrióták Európai Párt · Orbán Viktor · magyar parlament · Jordan Bardella

„A magyarok kifejezték véleményüket, és egyértelmű többséget adtak Magyar Péternek. Ez az Orbán Viktor által tiszteletteljesen fogadott eredmény azt bizonyítja, hogy az európai intézményeknek a magyar demokrácia ellen az utóbbi években megfogalmazott folyamatos vádjai megalapozatlanok voltak” – írta az X közösségi oldalon a legnagyobb francia ellenzéki párt vezetője, számolt be róla a Magyar Nemzet.

Marine Le Pen és Jordan Bardella
Marine Le Pen és Jordan Bardella Forrás: X/Jordan Bardella

Orbán Viktor nagy hazafi, aki mandátuma alatt befejezte Magyarország gazdasági felzárkóztatását, egy olyan családpolitikát támogatott, amely lehetővé tette a születések számának védelmét, és megvédte hazája és Európa határait a migrációs hullámokkal szemben”

– hangsúlyozta Jordan Bardella.

Reméljük, hogy utóda kizárólag a hazája és a népe érdekében fog kormányozni”

 – írta a francia politikus.

 

