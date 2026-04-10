Stabilan őrzi előnyét a Fidesz a legfrissebb amerikai felmérés szerint

Juhász Roland

A magyar fociválogatott egykori sztárja ezért szavaz Orbán Viktorra

Összefogás! Juhász Roland egykori válogatott labdarúgó számára a sportban és a politikában is ez a legnagyobb érték.
Juhász Roland a Digitális polgári Kör közösségi oldalán osztotta meg gondolatait sportról és politikáról, valamint a vasárnapi választásról.

Juhász Roland számára az összefogás a legnagyobb érték Forrás: Instagram/Juhász Roland

2013-ban, amikor hazatértem megtapasztalhattam, hogy a magyar sport milyen változásokon ment keresztül”

 – emlékezett vissza az egykori focista, majd hozzátette, hogy számára a 2016-os Európa Bajnokság volt a legnagyobb élmény, amikor látta, hogy az emberek milyen összefogásra képesek, és milyen összetartóak.

Arról is beszámolt, hogy az Európa Bajnokságra való kijutásban 

nagyban hozzásegítette a csapatot, hogy ilyen körülmények között és ilyen közönség előtt tehetjük ezt meg.”

Több világeseményre is kilátogathatott, melyeknek Magyarország adott otthont, és úgy érzi, hogy ez rengeteg utánpótláskorú gyereknek is adhat motiváló erőt.

Bízom benne, hogy ezt későbbiekben nem csak a sport képes összehozni, hanem az élet más területen is tapasztalhatjuk. Többek között ezért szavazok a Fideszre és Orbán Viktorra”

 – zárta gondolatait Juhász Roland.

 

