A miniszterelnöki országjáró kampány résztvevői felháborítónak tartják a buszoztatásról szóló tiszás propagandát

Helyszíni riportban reagált a Fidesz kampányát támadó tiszás propagandára Mester Robertina, aki a Fidesz soproni kampány rendezvényének a résztvevőit kérdezte meg a témáról. A megszólított résztvevők elmondták, hogy ők önként, helybeleikként vettek részt Orbán Viktor országjárásán, és visszautasították a buszoztatásról és megfélemlítésről szóló állításokat.

Mester Robertina az Origo influenszere a Fidesz soproni kampány gyűlésének a résztvevőit kérdezve tételesen megcáfolta Magyar Péter unalomig ismételgetett propaganda szövegét arról, hogy a Fidesz és Orbán Viktor kampány eseményeire a helyi lakosok el sem mennek, ezért messziről utaztatnak buszokkal oda embereket. Fotó: Molcsányi Máté/Kisalföld / Molcsányi Máté/Kisalföld



Itt a bizonyíték arról, hogy nem buszoztatott tömegek vesznek részt A Fidesz kampány eseményein

A soproni kampányállomáson készített riportot Mester Robertina, aki a helyszínen megjelent résztvevőket kérdezte arról, mennyiben felelnek meg a valóságnak azok az állítások, amelyek szerint a kormánypárti rendezvények közönségét szervezetten szállítják, illetve, hogy megfélemlítő nyomás alatt mozgósítják.

A megszólalók egybehangzóan cáfolták ezeket az állításokat. Az egyik résztvevő így fogalmazott:

Ez nem igaz, echte soproniak vagyunk, itt születtem, szüleim is itt születtek.”

Mások azt hangsúlyozták, hogy saját döntésükből érkeztek a rendezvényre:

Itt én a barátaimmal mindenki önszántából jött ki, hogy egy jót beszélgessünk, és hogy miniszterelnök urat támogassuk.”

Többen a hangulatról is beszámoltak, kiemelve, hogy a tér folyamatosan telt meg érkezőkkel.

Nem vagyunk megfélemlítve. A hangulat rendkívüli szerintem”

- mondta egy jelenlévő, aki szerint az esemény légköre közösségi, és nem egy kényszer hatására létrejött találkozó benyomását kelti.

Volt, aki kifejezetten túlzónak nevezte a buszoztatásról szóló narratívát:

Én ezt viccnek tartom, mert mi is teljes szabad elhatározásunkból jöttünk ide, mi soproniak vagyunk.”

Egy másik megszólaló szerint az ilyen állítások nemcsak pontatlanok, hanem sértőek is a résztvevőkre nézve.

A riport végén Mester Robertina így összegezte tapasztalatait: