A miniszterelnöki országjáró kampány résztvevői felháborítónak tartják a buszoztatásról szóló tiszás propagandát

Helyszíni riportban reagált a Fidesz kampányát támadó tiszás propagandára Mester Robertina, aki a Fidesz soproni kampány rendezvényének a résztvevőit kérdezte meg a témáról. A megszólított résztvevők elmondták, hogy ők önként, helybeleikként vettek részt Orbán Viktor országjárásán, és visszautasították a buszoztatásról és megfélemlítésről szóló állításokat.
Itt a bizonyíték arról, hogy nem buszoztatott tömegek vesznek részt A Fidesz kampány eseményein
A soproni kampányállomáson készített riportot Mester Robertina, aki a helyszínen megjelent résztvevőket kérdezte arról, mennyiben felelnek meg a valóságnak azok az állítások, amelyek szerint a kormánypárti rendezvények közönségét szervezetten szállítják, illetve, hogy megfélemlítő nyomás alatt mozgósítják.
A megszólalók egybehangzóan cáfolták ezeket az állításokat. Az egyik résztvevő így fogalmazott:
Ez nem igaz, echte soproniak vagyunk, itt születtem, szüleim is itt születtek.”
Mások azt hangsúlyozták, hogy saját döntésükből érkeztek a rendezvényre:
Itt én a barátaimmal mindenki önszántából jött ki, hogy egy jót beszélgessünk, és hogy miniszterelnök urat támogassuk.”
Többen a hangulatról is beszámoltak, kiemelve, hogy a tér folyamatosan telt meg érkezőkkel.
Nem vagyunk megfélemlítve. A hangulat rendkívüli szerintem”
- mondta egy jelenlévő, aki szerint az esemény légköre közösségi, és nem egy kényszer hatására létrejött találkozó benyomását kelti.
Volt, aki kifejezetten túlzónak nevezte a buszoztatásról szóló narratívát:
Én ezt viccnek tartom, mert mi is teljes szabad elhatározásunkból jöttünk ide, mi soproniak vagyunk.”
Egy másik megszólaló szerint az ilyen állítások nemcsak pontatlanok, hanem sértőek is a résztvevőkre nézve.
A riport végén Mester Robertina így összegezte tapasztalatait:
Magyar Péter a buszoztatásról, illetve megfélemlítésről szóló kijelentéseivel lenézi a Fideszt támogató embereket.