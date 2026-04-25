A választás után előlépett Kapitány István kampányfőnöke – kicsoda Galiger Enikő?

A választás után pár nappal váratlanul bemutatta kampányfőnökét a leendő Tisza-kormány gazdasági minisztere, Kapitány István. Az időzítés közel sem tekinthető szokványosnak, hiszen a politikusok munkatársai általában már a választási küzdelemben elő szoktak lépni.

Kilépett a fényre a tanácsadó

„Kedves Enikő! Az elmúlt három hónapban, mint kabinetfőnök világszínvonalú munkát végeztél, összetartottad kicsi, de annál lelkesebb csapatunkat” – így méltatta Kapitány a nyilvánosság számára eddig ismeretlen jobbkezét, Galiger Enikőt. A politikus furcsa módon nem Facebookon, hanem a magyar felhasználók által kevésbé használt LinkedIN-oldalán tette közzé az írást.

Abban kiemelte kabinetfőnökének jó tulajdonságait, a professzionalizmust és a pozitív mentalitást, amelyek szerinte közrejátszottak a választási sikerében. "Tudom lelked mélyén mindig forradalmár voltál és most lehetőséged volt aktívan támogatni a rendszerváltást! Éltél a lehetőséggel és így te is segítetted a magyarokat abban, hogy újra kezükbe vegyék a sorsuk irányítását" - folytatta pátoszosan, majd posztjának végén arra célzott, hogy folytatni fogják a közös munkát.

A leendő gazdasági miniszter vélhetően ezzel arra célzott, hogy kampányfőnökére számítani fog a kormányzati munka során is. Így Galiger vélhetően szerepet kap majd az általa vezetett minisztériumban is.

Forrás: X/Kapitány István

A bejegyzésben közzétett közös képek alapján Galiger mindenhová követte a főnökét: a vidéki országjárásokra, a podcast-stúdiókba, de még az április 12-ei tiszás kampányzáróra is.

Nagyon úgy néz ki, hogy Galiger csillaga a választás után tovább emelkedett: pár napja ugyanis felbukkant a Tisza Párt vezető politikusainak tanácskozásán.

A megbeszélésen az uniós források hazahozataláról volt szó, és azon többek között megjelent Ruszin-Szendi Romulusz leendő honvédelmi miniszter, Kármán András pénzügyminiszter-jelölt, Orbán Anita leendő miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter és Kapitány István, illetve Tarr Zoltán és Hajdú Márton uniós képviselők.

Mindez egyébként Orbán Anita, közösségi médiában megosztott fotójáról derült ki. Galiger Enikő tehát bejáratos a Tisza Párt legfelsőbb köreibe, nemcsak Kapitány István környezetében mozog otthonosan.