A választás után előlépett Kapitány István kampányfőnöke – kicsoda Galiger Enikő?

A választás után pár nappal váratlanul bemutatta kampányfőnökét a leendő Tisza-kormány gazdasági minisztere, Kapitány István. Az időzítés közel sem tekinthető szokványosnak, hiszen a politikusok munkatársai általában már a választási küzdelemben elő szoktak lépni.
Kilépett a fényre a tanácsadó
„Kedves Enikő! Az elmúlt három hónapban, mint kabinetfőnök világszínvonalú munkát végeztél, összetartottad kicsi, de annál lelkesebb csapatunkat” – így méltatta Kapitány a nyilvánosság számára eddig ismeretlen jobbkezét, Galiger Enikőt. A politikus furcsa módon nem Facebookon, hanem a magyar felhasználók által kevésbé használt LinkedIN-oldalán tette közzé az írást.
Abban kiemelte kabinetfőnökének jó tulajdonságait, a professzionalizmust és a pozitív mentalitást, amelyek szerinte közrejátszottak a választási sikerében. "Tudom lelked mélyén mindig forradalmár voltál és most lehetőséged volt aktívan támogatni a rendszerváltást! Éltél a lehetőséggel és így te is segítetted a magyarokat abban, hogy újra kezükbe vegyék a sorsuk irányítását" - folytatta pátoszosan, majd posztjának végén arra célzott, hogy folytatni fogják a közös munkát.
A leendő gazdasági miniszter vélhetően ezzel arra célzott, hogy kampányfőnökére számítani fog a kormányzati munka során is. Így Galiger vélhetően szerepet kap majd az általa vezetett minisztériumban is.
A bejegyzésben közzétett közös képek alapján Galiger mindenhová követte a főnökét: a vidéki országjárásokra, a podcast-stúdiókba, de még az április 12-ei tiszás kampányzáróra is.
Nagyon úgy néz ki, hogy Galiger csillaga a választás után tovább emelkedett: pár napja ugyanis felbukkant a Tisza Párt vezető politikusainak tanácskozásán.
A megbeszélésen az uniós források hazahozataláról volt szó, és azon többek között megjelent Ruszin-Szendi Romulusz leendő honvédelmi miniszter, Kármán András pénzügyminiszter-jelölt, Orbán Anita leendő miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter és Kapitány István, illetve Tarr Zoltán és Hajdú Márton uniós képviselők.
Mindez egyébként Orbán Anita, közösségi médiában megosztott fotójáról derült ki. Galiger Enikő tehát bejáratos a Tisza Párt legfelsőbb köreibe, nemcsak Kapitány István környezetében mozog otthonosan.
Startupokban utazik
A fiatal kampányfőnök 2013-ban szerzett jogi diplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Tanulmányai befejeztével a Gazdasági Versenyhivatalnál helyezkedett el, három évig dolgozott itt. Karrierjének következő állomása a Magyar Nemzeti Bank volt, ahol jogászként alkalmazták. Két évet maradt az állami intézménynél, ami után szülési szabadságra ment.
2022 őszén más vonalon tért vissza, a piacon helyezkedett el: egy budapesti székhelyű IT tanácsadó és fejlesztő cégnél, a Frontside IT Consultingnél kötött ki. Pozícióját tekintve napi működéséért és hatékonyságáért felelős operatív vezetőként tevékenykedett.
Két évvel később szabadúszóként folytatta, jelenleg befektetéseket és startup-portfóliókat kezel vállalkozók számára. Munkájáról a következőket írta a LinkedIN-oldalán: "támogatom a befektetőket a lehetőségek felkutatásában és nyomon követésében, miközben segítem az ötletgazdákat a felkészülésben, a vállalkozásépítés korai szakaszában."
Ha esetleg valaki nem tudná, a startupok olyan induló vállalkozások, amelyek általában egy új ötletre vagy innovációra épülnek, és gyakran befektetői pénzből indulnak el. Galiger azt is elárulta, hogy startup-menedzserként jelenleg több mint húsz csapattal dolgozik együtt.
Mint kiderült, az egyik ilyen team Sárospataki Albert üzletemberé lehet. A milliárdos vállalkozó 2024 nyarán az RTL internetes felületének a céges birodalmáról azt nyilatkozta, hogy
egy jól felépített, hatékony szervezetet hoztam létre a befektetéseim kezelésére, ahol dr. Galiger Enikő operatív vezetőm irányításával működnek a mindennapok.
Sárospataki egy széles körben ismert vállalkozó, jelentős vagyonnal. Többek között ő a vezérigazgatója az egyik legnagyobb magyar online számlázó és pénzügyi szoftvermárka mögötti cégnek, a Billingonak.
Érdekesség, hogy a Billingo nemrég a Tisza Párt politikai szlogenjére, a "Most, vagy Soha"-ra húzott fel marketingkampányt. Szintén a politikai elköteleződésre utal, hogy a választás másnapján számos kedvezményt tettek ügyfeleiknek. "Most minden a változásról szól, meg is tesszük az első lépést. Mától május 13-ig levettük a korlátokat a Billingóban" - olvasható az áthallásos indoklás Sárospatki cégének bejegyzésében.
Az üzletember nemcsak a Billingo miatt ismert, hanem azért is, mert korábban szerepelt az RTL-en futó „Cápák között című műsorban. Egész pontosan a 2024 tavaszán befejeződő hetedik évadban állt a kamerák elé. Mint azt sokan tudják, a showműsorban vállalkozók mutatják be az ötleteiket annak érdekében, hogy pénzt szerezzenek a projektjükhöz. A zsűriben befektetők ülnek, akik alkalom adtán beszállnak egy-egy üzletbe.
Figyelemre méltó, hogy a "Cápák között"-ben jelenleg több olyan üzletember is szerepel, aki a kampány utolsó napjaiban állt át a Tisza Párthoz.
Mások mellett az adás állandó vendége a választás estéjén a Magyar Péterrel pezsgőző Wáberer György és a Szentkirályit tulajdonló Balog Levente. Erős tehát a gyanú, hogy egy üzleti-gazdasági körről van szó, amelyik szembefordult, vagy eleve szemben állt a Fidesz-kormánnyal.
Visszatérve Kapitány István kabinetfőnökére: Galiger Enikő korábban a hvg-n is jegyzett cikket, legutóbb pedig tavaly decemberben publikált egy gazdasági elemzést arról, hogy a magyar piac válságban van.