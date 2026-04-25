A választás után előlépett Kapitány István kampányfőnöke – kicsoda Galiger Enikő?

53 perce
Olvasási idő: 11 perc
A Tisza Párt győzelmét követően Kapitány István bemutatta azt az embert, akinek a legtöbbet köszönheti: kampányfőnökét, Galiger Enikőt. A fiatal tanácsadót várhatóan magával viszi majd a gazdasági minisztériumba is. Galiger csillaga azóta is meredeken emelkedik, pár napja váratlanul felbukkant a baloldali párt felsővezetésének megbeszélésén is. Mielőtt belemártotta volna magát a politikába, Sárospataki Albert jól menő vállalkozónak, a Billingo tulajdonosának dolgozott, operatív vezetőként ő fogta össze a céges ügyeket. Sárospataki az RTL-en közös műsorban szerepelt Balog Leventével és Wáberer Györggyel: mind a hárman nyíltan beálltak Magyar Péterék mögé a kampányban.
A választás után pár nappal váratlanul bemutatta kampányfőnökét a leendő Tisza-kormány gazdasági minisztere, Kapitány István. Az időzítés közel sem tekinthető szokványosnak, hiszen a politikusok munkatársai általában már a választási küzdelemben elő szoktak lépni. 

Kilépett a fényre a tanácsadó

„Kedves Enikő! Az elmúlt három hónapban, mint kabinetfőnök világszínvonalú munkát végeztél, összetartottad kicsi, de annál lelkesebb csapatunkat”így méltatta Kapitány a nyilvánosság számára eddig ismeretlen jobbkezét, Galiger Enikőt. A politikus furcsa módon nem Facebookon, hanem a magyar felhasználók által kevésbé használt LinkedIN-oldalán tette közzé az írást. 

Abban kiemelte kabinetfőnökének jó tulajdonságait, a professzionalizmust és a pozitív mentalitást, amelyek szerinte közrejátszottak a választási sikerében. "Tudom lelked mélyén mindig forradalmár voltál és most lehetőséged volt aktívan támogatni a rendszerváltást! Éltél a lehetőséggel és így te is segítetted a magyarokat abban, hogy újra kezükbe vegyék a sorsuk irányítását" - folytatta pátoszosan, majd posztjának végén arra célzott, hogy folytatni fogják a közös munkát. 

A leendő gazdasági miniszter vélhetően ezzel arra célzott, hogy kampányfőnökére számítani fog a kormányzati munka során is. Így Galiger vélhetően szerepet kap majd az általa vezetett minisztériumban is. 

A bejegyzésben közzétett közös képek alapján Galiger mindenhová követte a főnökét: a vidéki országjárásokra, a podcast-stúdiókba, de még az április 12-ei tiszás kampányzáróra is. 

Nagyon úgy néz ki, hogy Galiger csillaga a választás után tovább emelkedett: pár napja ugyanis felbukkant a Tisza Párt vezető politikusainak tanácskozásán. 

A megbeszélésen az uniós források hazahozataláról volt szó, és azon többek között megjelent Ruszin-Szendi Romulusz leendő honvédelmi miniszter, Kármán András pénzügyminiszter-jelölt, Orbán Anita leendő miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter és Kapitány István, illetve Tarr Zoltán és Hajdú Márton uniós képviselők. 

Mindez egyébként Orbán Anita, közösségi médiában megosztott fotójáról derült ki.  Galiger Enikő tehát bejáratos a Tisza Párt legfelsőbb köreibe, nemcsak Kapitány István környezetében mozog otthonosan. 

Kapitány István kabinetfőnöke, Galiger Enikő a Tisza Párt vezető politikusainak körében.

Startupokban utazik

A fiatal kampányfőnök 2013-ban szerzett jogi diplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Tanulmányai befejeztével a Gazdasági Versenyhivatalnál helyezkedett el, három évig dolgozott itt. Karrierjének következő állomása a Magyar Nemzeti Bank volt, ahol jogászként alkalmazták. Két évet maradt az állami intézménynél, ami után szülési szabadságra ment. 

2022 őszén más vonalon tért vissza, a piacon helyezkedett el: egy budapesti székhelyű IT tanácsadó és fejlesztő cégnél, a Frontside IT Consultingnél kötött ki. Pozícióját tekintve napi működéséért és hatékonyságáért felelős operatív vezetőként tevékenykedett.

Két évvel később szabadúszóként folytatta, jelenleg befektetéseket és startup-portfóliókat kezel vállalkozók számára. Munkájáról a következőket írta a LinkedIN-oldalán: "támogatom a befektetőket a lehetőségek felkutatásában és nyomon követésében, miközben segítem az ötletgazdákat a felkészülésben, a vállalkozásépítés korai szakaszában."

Ha esetleg valaki nem tudná, a startupok olyan induló vállalkozások, amelyek  általában egy új ötletre vagy innovációra épülnek, és  gyakran befektetői pénzből indulnak el. Galiger azt is elárulta, hogy startup-menedzserként jelenleg több mint húsz csapattal dolgozik együtt. 

Mint kiderült, az egyik ilyen team Sárospataki Albert üzletemberé lehet. A milliárdos vállalkozó 2024 nyarán az RTL internetes felületének a céges birodalmáról azt nyilatkozta, hogy 

egy jól felépített, hatékony szervezetet hoztam létre a befektetéseim kezelésére, ahol dr. Galiger Enikő operatív vezetőm irányításával működnek a mindennapok.

Sárospataki egy széles körben ismert vállalkozó, jelentős vagyonnal. Többek között ő a vezérigazgatója az egyik legnagyobb magyar online számlázó és pénzügyi szoftvermárka mögötti cégnek, a Billingonak

Érdekesség, hogy a Billingo nemrég a Tisza Párt politikai szlogenjére, a "Most, vagy Soha"-ra húzott fel marketingkampányt. Szintén a politikai elköteleződésre utal, hogy a választás másnapján számos kedvezményt tettek ügyfeleiknek. "Most minden a változásról szól, meg is tesszük az első lépést. Mától május 13-ig levettük a korlátokat a Billingóban" - olvasható az áthallásos indoklás Sárospatki cégének bejegyzésében. 

Az üzletember nemcsak a Billingo miatt ismert, hanem azért is, mert korábban szerepelt az RTL-en futó „Cápák között című műsorban. Egész pontosan a 2024 tavaszán befejeződő hetedik évadban állt a kamerák elé. Mint azt sokan tudják, a showműsorban vállalkozók mutatják be az ötleteiket annak érdekében, hogy pénzt szerezzenek a projektjükhöz. A zsűriben befektetők ülnek, akik alkalom adtán beszállnak egy-egy üzletbe.

Figyelemre méltó, hogy a "Cápák között"-ben jelenleg több olyan üzletember is szerepel, aki a kampány utolsó napjaiban állt át a Tisza Párthoz. 

Mások mellett az adás állandó vendége a választás estéjén a Magyar Péterrel pezsgőző Wáberer György és a Szentkirályit tulajdonló Balog Levente. Erős tehát a gyanú, hogy egy üzleti-gazdasági körről van szó, amelyik szembefordult, vagy eleve szemben állt a Fidesz-kormánnyal.

Visszatérve Kapitány István kabinetfőnökére: Galiger Enikő korábban a hvg-n is jegyzett cikket, legutóbb pedig tavaly decemberben publikált egy gazdasági elemzést arról, hogy a magyar piac válságban van. 

 

 

 

 

