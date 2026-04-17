Durva beismerést tett Kapitány István, a Tisza gazdasági miniszteri várományosa

Korábban Kapitány még a saját szakterületén sem mert a hazai viszonyokról beszélni – számolt be róla a Tűzfalcsoport.

Mint kifejtik, az ATV-ben a Tisza Párt gazdasági miniszteri várományosa az elektromos autókkal kapcsolatos átmenetre vonatkozóan jelezte, hogy nem kompetens, mert nem él Magyarországon. Most már rövid idő alatt a teljes magyar gazdaságról dönthet.

Kapitány István korábban még az ATV egyik reggeli műsorában arról beszélt, hogy jelen pillanatban körülbelül 76,3 millió tisztán elektromos autó (BEV) és egymilliárd belső égésű motorú autó fut az utakon. Nagyon fontos volt a két szám, amit mondott, csak hogy kontextusában lássuk a kettőt, óriási egyelőre a különbség. Magyarországon látja-e ezeket a tendenciákat? Amikor a MOL vezetőivel beszélek ugyanebben a stúdióban, hasonló dolgokat mondanak. Én azt gondolom, hogy igen, teljes mértékben látom Magyarországon is, amennyire én ezt meg tudom ítélni, hiszen nyilvánvalóan nem itthon élek és nem itthon dolgozom.