Úgy tűnik, csődbe vitte Karácsony a fővárost

Továbbra sem szeretné kifizetni Karácsony Gergely főpolgármester a szegényebb magyar települések felkarolását szolgáló szolidaritási hozzájárulást. Levelet írt az Államkincstár vezetőjének, hogy amíg Magyar Péter meg nem találja az utódját, már ne vessen ki inkasszót Budapestre – írja a Híradó.
Karácsony Gergely elismerte az óriási hiányt
Nagy nyilvánosság előtt ugyan még nem mondta ki Karácsony Gergely, hogy az általa vezetett Budapest pénzügyi csődben van, azt azonban már elismerte, hogy a főváros számlája jelenleg 6,5 milliárd forint mínuszt mutat.
A főpolgármester arra hivatkozva írt levelet a Magyar Államkincstárt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter felkérésére egy éve elnöklő Demkó-Szekeres Zsoltnak, hogy a szolidaritási hozzájárulás esedékes 37 milliárd forintnyi részletére ne nyújtson be inkasszót a főváros OTP-nél vezetett számláján, mert akkor Budapest még az alkalmazottai fizetését sem tudja kifizetni.