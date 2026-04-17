Karácsonyi "ajándék" júliusban: a főváros megint az autósok helyzetét nehezítené

A Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület álláspontja szerint a Karácsony Gergely tervei alapján 2026. július 1-től bevezetésre váró új rendszer jelentősen nehezíti a parkolási díjak szabályos megfizetését, különösen azok számára, akik nem kívánnak vagy nem tudnak digitális fizetési megoldásokat használni. Emlékeztettek: a tervek alapján a díjfizetés elsősorban mobilalkalmazásokon és sms-ben történne, míg a készpénzes fizetés lehetősége a gyakorlatban erősen korlátozottá válna. A készpénzzel fizetni kívánó autósoknak utólag, 24 órán belül kellene felkeresniük egy kerületi parkolási irodát, ahol egységesen háromórás díjat kellene megfizetniük, függetlenül a tényleges parkolási időtől – írja a Magyar Nemzet.

Karácsony Gergely durván növelné az autósok terheit a díjemeléssel

Az érdekvédelmi szervezet álláspontja szerint, mindez

aránytalan terhet jelent, mivel rövid idejű várakozás esetén is többszörös díjfizetést eredményez.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a készpénzhasználat joga az alaptörvényben rögzített alapelv.

A szervezet kifogásolja, hogy a tervezett rendszer hátrányosan érinti

az idősebb korosztályt,

a digitális eszközöket kevésbé használókat,

valamint a turistákat

és a vidékről érkezőket.

A Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület közleményében felszólította a főváros vezetését, hogy vizsgálja felül a tervezett intézkedéseket. Jelezték, hogy a tervezet megakadályozása érdekében minden eszközt igénybe fognak venni.