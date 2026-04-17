Karácsony Gergely

Karácsonyi "ajándék" júliusban: a főváros megint az autósok helyzetét nehezítené

9 órája
Olvasási idő: 4 perc
Tiltakozik a budapesti parkolóautomaták tervezett megszüntetése és a parkolási díjak emelése ellen a Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület – közölte a Magyar Nemzet. Nem elég, hogy Karácsony Gergely tervezete szerint 25 százalékkal nőnének a parkolási díjak, de a készpénzes fizetést gyakorlatilag lehetetlenné tennék.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Karácsony Gergelykészpénzes fizetésdíjemelésparkolás

A Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület álláspontja szerint a Karácsony Gergely tervei alapján 2026. július 1-től bevezetésre váró új rendszer jelentősen nehezíti a parkolási díjak szabályos megfizetését, különösen azok számára, akik nem kívánnak vagy nem tudnak digitális fizetési megoldásokat használni. Emlékeztettek: a tervek alapján a díjfizetés elsősorban mobilalkalmazásokon és sms-ben történne, míg a készpénzes fizetés lehetősége a gyakorlatban erősen korlátozottá válna. A készpénzzel fizetni kívánó autósoknak utólag, 24 órán belül kellene felkeresniük egy kerületi parkolási irodát, ahol egységesen háromórás díjat kellene megfizetniük, függetlenül a tényleges parkolási időtől – írja a Magyar Nemzet.

Karácsony Gergely
Karácsony Gergely tervei szerint emelkedni fognak a fővárosi parkolási díjak és szinte lehetetlen lesz készpénzzel fizetni Fotó: Kurucz Árpád Magyar Nemzet

Karácsony Gergely durván növelné az autósok terheit a díjemeléssel

Az érdekvédelmi szervezet álláspontja szerint, mindez

aránytalan terhet jelent, mivel rövid idejű várakozás esetén is többszörös díjfizetést eredményez.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a készpénzhasználat joga az alaptörvényben rögzített alapelv.

A szervezet kifogásolja, hogy a tervezett rendszer hátrányosan érinti

  • az idősebb korosztályt,
  • a digitális eszközöket kevésbé használókat,
  • valamint a turistákat
  • és a vidékről érkezőket.

A Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület közleményében felszólította a főváros vezetését, hogy vizsgálja felül a tervezett intézkedéseket. Jelezték, hogy a tervezet megakadályozása érdekében minden eszközt igénybe fognak venni.

 

