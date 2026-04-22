A leendő pénzügyminisztert „emberek közé nem szabad engedni”

Kármán András neve nem ismeretlen a gazdasági életben: dolgozott a Magyar Nemzeti Banknál, államtitkár volt a második Orbán-kormányban, majd nemzetközi és banki pozíciókban folytatta pályáját. Orbán Viktor egy korábbi nyilatkozatában így jellemezte:

Egy okos ember, ismeri a számokat, emberek közé nem szabad engedni”

– ezzel is jelezve, hogy szakmai képességei ellenére politikai szempontból vitatott szereplőnek tartja.

Bankár a politika élén

Kármán András pályája a jegybanktól a kormányzaton át a nemzetközi pénzügyi szféráig ível. 2010–2011 között a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt, később az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank igazgatóságában dolgozott, majd az Erste Lakástakarékpénztár vezetőjeként tevékenykedett.