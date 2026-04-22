Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkijt porig alázták és még ő trombitálta világgá

Ezt látnia kell!

Amit a műhold talált, attól téged is kiráz a hideg

A leendő pénzügyminisztert „emberek közé nem szabad engedni”

38 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kármán Andrást nevezte meg Magyar Péter a Tisza Párt leendő pénzügyminiszterének, ami már most komoly vitákat váltott ki – írta meg a Magyar Nemzet. A szakmai múltja erős, de korábbi kormányzati szerepvállalása és gazdaságpolitikai nézetei miatt sokakban kételyek merültek fel az alkalmasságát illetően.
Kármán András neve nem ismeretlen a gazdasági életben: dolgozott a Magyar Nemzeti Banknál, államtitkár volt a második Orbán-kormányban, majd nemzetközi és banki pozíciókban folytatta pályáját. Orbán Viktor egy korábbi nyilatkozatában így jellemezte: 

Orbán Viktor okos embernek nevezte Kármán Andrást, de szerinte alkalmatlan a politikai pozícióra (Fotó: Polyák Attila - Origo)

Egy okos ember, ismeri a számokat, emberek közé nem szabad engedni”

– ezzel is jelezve, hogy szakmai képességei ellenére politikai szempontból vitatott szereplőnek tartja.

Bankár a politika élén

Kármán András pályája a jegybanktól a kormányzaton át a nemzetközi pénzügyi szféráig ível. 2010–2011 között a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt, később az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank igazgatóságában dolgozott, majd az Erste Lakástakarékpénztár vezetőjeként tevékenykedett.

A Tisza Párt gazdasági programjának kidolgozásában is részt vett, és már tavaly nyáron a párt egyik meghatározó szakpolitikai szereplőjeként tűnt fel. Magyar Péter hétfői bejelentésével hivatalosan is a leendő kormány gazdasági irányítójaként, pénzügyminiszterként pozicionálta.

 

Így alakul meg a Magyar Péter vezette Tisza-kormány

Adópolitikai viták és régi konfliktusok

Kármán korábbi távozása a kormányból a bankadó körüli konfliktushoz köthető, ami már akkor jelezte, hogy eltérően gondolkodik a gazdaságpolitikai eszközökről. Későbbi megszólalásaiban bírálta a magyar adórendszert, túl bonyolultnak és torz ösztönzőkkel terheltnek nevezve azt, valamint kritizálta a különadókat is – írta meg a Magyar Nemzet.

Felmerült az is, hogy egy esetleges Tisza-kormány adóreformja érintheti a társasági adót és a bankadót is, amit ellenzői a pénzügyi szektorhoz való túlzott kötődésként értelmeznek. 

Kármán ugyanakkor visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint külföldi bankok érdekeit képviselné. A kinevezés így nemcsak egy szakmai döntés, hanem egyértelmű politikai üzenet is: a Tisza Párt gazdaságpolitikája más irányt vesz, mint amit az elmúlt években megszokhattunk.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!