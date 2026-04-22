A leendő pénzügyminisztert „emberek közé nem szabad engedni”

Kármán András neve nem ismeretlen a gazdasági életben: dolgozott a Magyar Nemzeti Banknál, államtitkár volt a második Orbán-kormányban, majd nemzetközi és banki pozíciókban folytatta pályáját. Orbán Viktor egy korábbi nyilatkozatában így jellemezte:
Egy okos ember, ismeri a számokat, emberek közé nem szabad engedni”
– ezzel is jelezve, hogy szakmai képességei ellenére politikai szempontból vitatott szereplőnek tartja.
Bankár a politika élén
Kármán András pályája a jegybanktól a kormányzaton át a nemzetközi pénzügyi szféráig ível. 2010–2011 között a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt, később az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank igazgatóságában dolgozott, majd az Erste Lakástakarékpénztár vezetőjeként tevékenykedett.
A Tisza Párt gazdasági programjának kidolgozásában is részt vett, és már tavaly nyáron a párt egyik meghatározó szakpolitikai szereplőjeként tűnt fel. Magyar Péter hétfői bejelentésével hivatalosan is a leendő kormány gazdasági irányítójaként, pénzügyminiszterként pozicionálta.
Adópolitikai viták és régi konfliktusok
Kármán korábbi távozása a kormányból a bankadó körüli konfliktushoz köthető, ami már akkor jelezte, hogy eltérően gondolkodik a gazdaságpolitikai eszközökről. Későbbi megszólalásaiban bírálta a magyar adórendszert, túl bonyolultnak és torz ösztönzőkkel terheltnek nevezve azt, valamint kritizálta a különadókat is – írta meg a Magyar Nemzet.
Felmerült az is, hogy egy esetleges Tisza-kormány adóreformja érintheti a társasági adót és a bankadót is, amit ellenzői a pénzügyi szektorhoz való túlzott kötődésként értelmeznek.
Kármán ugyanakkor visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint külföldi bankok érdekeit képviselné. A kinevezés így nemcsak egy szakmai döntés, hanem egyértelmű politikai üzenet is: a Tisza Párt gazdaságpolitikája más irányt vesz, mint amit az elmúlt években megszokhattunk.