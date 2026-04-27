Megalakult a KDNP frakciója – mutatjuk a képviselőket!

Megalakult a KDNP országgyűlési képviselőcsoportja, amelynek élére Rétvári Bence került. A politikus közösségi oldalán számolt be arról, hogy képviselőtársai bizalmából kapta meg a frakcióvezetői megbízatást.

Így áll össze a KDNP frakciója

A képviselőcsoportban a következő politikusok dolgoznak együtt:

Hargitai János, Juhász Hajnalka, Latorcai Csaba, Máthé Zsuzsa, Nacsa Lőrinc, Rétvári Bence, Seszták Miklós és Simicskó István. A frakcióvezető-helyettesi feladatokat Juhász Hajnalka és Nacsa Lőrinc látják el.

Rétvári Bence hangsúlyozta, hogy

a képviselőcsoport a magyar családokért kíván dolgozni, és meg kívánja védeni az elmúlt 16 év nemzeti kormányzásának eredményeit. Kiemelte: a KDNP továbbra is kiáll a nemzeti szuverenitás, a keresztény értékek és a polgári szabadságjogok mellett.

A frakció célja, hogy meghatározó szerepet töltsön be az Országgyűlés munkájában, különösen a családpolitika és az értékalapú kormányzás területén. Rétvári Bence világossá tette: a KDNP a jövőben is stabil, értékalapú politikai irányt képvisel.