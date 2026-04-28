Megvan, ki lesz az Országgyűlés KDNP-s alelnöke

A frakcióvezető közlése szerint a KDNP a szociális bizottságba, a digitális bizottságba, az európai uniós és külügyi bizottságba, a gazdasági bizottságba, a mentelmi bizottságba és az egyházügyekért felelős bizottságba delegál képviselőket. Utóbbi kapcsán Rétvári Bence hangsúlyozta: meg kell védeni az egyházpolitika területén az elmúlt 16 évben elért eredményeket, ezért tartják fontosnak, hogy jelen legyenek.

Latorcai Csaba lesz az Országgyűlés KDNP-s alelnöke (Forrás: Facebook/Latorcai Csaba)

A KDNP Latorcai Csabát jelölte az Országgyűlés alelnökének

Az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások kedden folytatódtak az Országházban.