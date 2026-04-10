Kéri László szerint a fideszesek a neandervölgyi előembernél is rosszabbak

Egy nyilvános megszólalásban fogalmazott meg éles kritikát Kéri László, aki a Fidesz szavazóit az őskori emberhez hasonlította.
Egy fórumon beszélt indulatos hangnemben Kéri László, ahol a Fidesz támogatóiról tett erős kijelentéseket. A politológus egy hosszabb gondolatmenetben antropológiai párhuzamokkal próbálta leírni a szerinte zajló társadalmi folyamatokat – írta meg a Tűzfalcsoport.
A megszólalás során a cro-magnoni és neandervölgyi emberhez hasonlította a kormánypárti szavazókat, majd úgy fogalmazott, hogy még az utóbbiakat sem akarná megsérteni az összevetéssel. Kijelentései szerint egyfajta „civilizációs visszalépésről” van szó, amelyet az elmúlt évtizedek politikai folyamataival hozott összefüggésbe.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!