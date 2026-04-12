Országgyűlési választás2026. április 12.
Kétharmados többséggel költözhet be a Tisza Párt a Parlamentbe

38 perce
Olvasási idő: 3 perc
A szavazatok közel teljes feldolgozottsága mellett 137 képviselői helyet, azaz kétharmados többséget szerzett a Tisza Párt az új az Országgyűlésben. A Fidesz–KDNP pártszövetség 55 mandátumot szerzett, míg a Mi Hazánk 7 képviselőt küldhet a parlamenti patkóba.
A szavazatok közel teljes feldolgozottsága mellett az Országgyűlés összetétele:

A Tisza Párt kétharmados eredményt ért el a 2026-os választáson

A Tisza Párt kétharmados többséget szerzett a 2026-os országgyűlési választásokon, a parlamenti patkó összetétele a szavaztok közel teljes feldolgozottsága mellett az alábbiak szerint alakul:

  • Tisza Párt: 138 képviselő
  • Fidesz–KDNP: 54 képviselő
  • Mi Hazánk: 7 képviselő

Orbán Viktor: 2,5 millió ember bízott bennünk

A miniszterelnök a budapesti Bálna rendezvényközpontban értékelte a Fidesz választási eredményét. Orbán Viktor megköszönte az egybegyűlteknek a közösen elvégzett munkát, és a leköszönő kormánypárt előtt álló feladatokról is beszélt.

Orbán Viktor beszédében elmondta: a választási eredmény érthető és világos, az eredmény számunkra fájdalmas, de egyértelmű,

a kormányzás felelősségét és lehetőségét nem nekünk adták."

A miniszterelnök hozzátette, a győztes pártnak gratulált, majd megköszönte a rengeteg munkát, és hangsúlyozta, soha ennyien és soha ennyit nem dolgoztak egyetlen választási kampányban sem.

i ellenzékből is a hazánkat és a magyar nemzetet fogjuk szolgálni”

– tette hozzá a leköszönő miniszterelnök.

 

