Kétharmados többséggel költözhet be a Tisza Párt a Parlamentbe

A szavazatok közel teljes feldolgozottsága mellett az Országgyűlés összetétele:

A Tisza Párt kétharmados eredményt ért el a 2026-os választáson (Frrás: valasztas.hu)

A Tisza Párt kétharmados többséget szerzett a 2026-os országgyűlési választásokon, a parlamenti patkó összetétele a szavaztok közel teljes feldolgozottsága mellett az alábbiak szerint alakul:

Tisza Párt: 138 képviselő

Fidesz–KDNP: 54 képviselő

Mi Hazánk: 7 képviselő

Orbán Viktor: 2,5 millió ember bízott bennünk

A miniszterelnök a budapesti Bálna rendezvényközpontban értékelte a Fidesz választási eredményét. Orbán Viktor megköszönte az egybegyűlteknek a közösen elvégzett munkát, és a leköszönő kormánypárt előtt álló feladatokról is beszélt.

Orbán Viktor beszédében elmondta: a választási eredmény érthető és világos, az eredmény számunkra fájdalmas, de egyértelmű,

a kormányzás felelősségét és lehetőségét nem nekünk adták."

A miniszterelnök hozzátette, a győztes pártnak gratulált, majd megköszönte a rengeteg munkát, és hangsúlyozta, soha ennyien és soha ennyit nem dolgoztak egyetlen választási kampányban sem.

i ellenzékből is a hazánkat és a magyar nemzetet fogjuk szolgálni”

– tette hozzá a leköszönő miniszterelnök.