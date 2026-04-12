Kétharmados többséggel költözhet be a Tisza Párt a Parlamentbe

A Tisza Párt kétharmados többséget szerzett a 2026-os országgyűlési választásokon, a parlamenti patkó összetétele a szavaztok közel teljes feldolgozottsága mellett az alábbiak szerint alakul:
- Tisza Párt: 138 képviselő
- Fidesz–KDNP: 54 képviselő
- Mi Hazánk: 7 képviselő
Orbán Viktor: 2,5 millió ember bízott bennünk
A miniszterelnök a budapesti Bálna rendezvényközpontban értékelte a Fidesz választási eredményét. Orbán Viktor megköszönte az egybegyűlteknek a közösen elvégzett munkát, és a leköszönő kormánypárt előtt álló feladatokról is beszélt.
Orbán Viktor beszédében elmondta: a választási eredmény érthető és világos, az eredmény számunkra fájdalmas, de egyértelmű,
a kormányzás felelősségét és lehetőségét nem nekünk adták."
A miniszterelnök hozzátette, a győztes pártnak gratulált, majd megköszönte a rengeteg munkát, és hangsúlyozta, soha ennyien és soha ennyit nem dolgoztak egyetlen választási kampányban sem.
i ellenzékből is a hazánkat és a magyar nemzetet fogjuk szolgálni”
– tette hozzá a leköszönő miniszterelnök.