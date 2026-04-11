„Kiskorúak előtt történt” – Kis Grófo nekiment a tiszás kampányrendezvénynek

Bohár Dániel kérdezte Grófo-Kozák Lászlót, előadóként mit gondol a Puzsér Róbert által szervezett Rendszerbontó Nagykoncertről. Mint korábban megírtuk, az esemény mind a fellépők, mind a közönség részéről vállalhatatlanul primitív megnyilvánulások közepette zajlott, amit Kis Grófo is erős kritikával illetett.

Kis Grófo sem hagyta szó nélkül a botrányos tiszás kampányrendezvényt (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

Kis Grófo: Az előadóknak példát kéne mutatniuk

Az énekes kijelentette: erősen elhatárolódik az ilyesfajta megnyilvánulásoktól, elfogadhatatlannak tartja azt, hogy egyes fellépők kiskorúak szeme előtt a nemi szervüket mutogatják a színpadon. Külön megbotránkoztatónak nevezte a trágár és fenyegető szavakat: szerinte egy énekesnek, előadónak példát kéne mutatnia a közönsége felé, különösen, ha az fiatalokból áll.

Gondolkodjatok el, hogy milyen jövőt szeretnétek a gyerekeiteknek. Én biztos, hogy nem ilyen jövőt szeretnék. Amit tegnap láttam, az borzalom

– fogalmazott, majd hozzátette: vasárnap az egyetlen biztos választás a Fidesz és Orbán Viktor.



