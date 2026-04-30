Magyar Péter kezdőcsapata cserélhető szakminiszterekből áll – Kiszelly Zoltán az Origónak

A formálódó Tisza-kormány minisztereinek eddig ismert névsorát értékelve Kiszelly Zoltán az Origo megkeresésére rávilágított: a bejelentett miniszterjelöltek jelentős része nem pártpolitikai háttérrel érkezik, hanem külső szakemberként kerülhet a kabinetbe. Véleménye szerint ez egyszerre jelenthet előnyt és kockázatot.
„A legtöbb új miniszterjelöltnek van valamilyen szakmai vagy kormányzati tapasztalata, de a többségük a politikán kívülről jön, és a Tiszán kívülről jön.
Ez azt jelenti, hogy csekély politikai hátországuk van, ezért könnyebben cserélhetők”
– fogalmazott.
Az elemző szerint azok a miniszterek, akik nem épültek be a Tisza Párt belső struktúrájába, könnyen elveszíthetik pozíciójukat, ha az adott ágazat működése nem a pártelnök elképzelései szerint alakul, vagy botrányt okoz. Úgy látja, több tárcavezető akár már a miniszteri ciklus közben is lecserélhetővé válhat.
Óriási átalakítások várnak az új kabinetre
Kiszelly Zoltán szerint legalább ekkora kihívás lesz az államszervezet újjászervezése is. Mivel Magyar Péter korábban többször jelezte, hogy nem akar csúcsminisztériumokat, a jelenlegi struktúra jelentős részét át kell szabni.
Ki kell szervezni például az oktatást és az egészségügyet, új minisztériumokat kell létrehozni, új működési rendet kell kialakítani. Ha ezt a Tisza jól rakja össze, akkor működhet. Ha viszont rosszul, akkor négy évig cipelhetik magukkal a hibákat.
Az elemző szerint látványos mérce lesz, hogy az új kormány a jelenlegi 11 helyett 16 minisztériummal képes-e olcsóbban, illetve hatékonyabban működni. Mivel Magyar Péter és párttársai korábban gyakran bírálták a túlbürokratizált államot, ezzel magukkal szemben is magas elvárásokat állítottak fel.
Egyelőre inkább azt mondják, mit bontanának le
Kiszelly úgy látja, a Tisza kommunikációja jelenleg főként az előző 16 év, azaz a Fidesz kormányzati rendszerével szembeni kontrasztra épül, miközben a konkrét szakpolitikai programokból egyelőre keveset látni.
Most még inkább azt halljuk, mit akarnak megváltoztatni. Azt kevesebbet, hogy pontosan mit akarnak helyette.
Szerinte az olyan üzenetek, mint külön egészségügyi vagy oktatási minisztérium létrehozása, politikailag érthetők, de ennél részletesebb tervekre lesz szükség a kormányzás során.
Nagy Ervin is szerepet kaphat
Az elemző kitért Tarr Zoltán szerepére is, akit társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek jelölt Magyar Péter. A szakértő felidézte a Tisza alelnökének korábbi híres-hírhedt kijelentéseit is, amelyek arról szóltak, hogy vannak dolgok, amelyeket korábban nem mondtak ki nyíltan, „mert akkor elveszítik a választást”. Kiszelly szerint ez utalhat az uniós pénzek hazahozataláért cserébe vállalandó politikai kompromisszumokra, illetve mélyebb államszerkezeti reformokra is.
A színészből lett politikus, Nagy Ervin lehetséges szerepéről szólva azt mondta: elképzelhetőnek tartja, hogy később
Nagy Ervin parlamenti vagy kulturális területen kaphat szerepet, például egy bizottsági pozícióban.
„Káderhiány” is nehezítheti a kezdést
Az elemző szerint az új kormány egyik legnagyobb gondja az lehet, hogy rövid idő alatt kell feltölteni a minisztériumokat és háttérintézményeket megfelelő emberekkel.
Ilyen kis országban nem lehet csak úgy leakasztani több ezer új szakembert. Valószínűleg a meglévő állomány jelentős részét átveszik majd.
Hozzátette: ez azt jelenti, hogy a rendszer részben új politikai vezetéssel, de sok helyen régi apparátussal indulhat el.
Már 14 minisztert bejelentettek
Magyar Péter eddig 14 minisztert nevezett meg a tervezett 16 tárcából. A két nyitott poszt a belügyminiszteri és az igazságügyi miniszteri szék, amelyeknek jelöltjeit még ezen a héten bejelenthetik.
- Bóna Szabolcs – agrár- és élelmiszerügyi miniszter
- Gajdos László – élő környezetért felelős miniszter
- Hegedűs Zsolt – egészségügyi miniszter
- Kapitány István – gazdasági és energetikai miniszter
- Kármán András – pénzügyminiszter
- Kátai-Németh Vilmos – szociális- és családügyi miniszter
- Lannert Judit – gyermek- és oktatásügyi miniszter
- Lőrincz Viktória – terület- és vidékfejlesztési miniszter
- Orbán Anita – külügyminiszter
- Ruff Bálint – a Miniszterelnökséget vezető miniszter
- Ruszin-Szendi Romulusz – honvédelmi miniszter
- Tanács Zoltán – tudományos és technológiai miniszter
- Tarr Zoltán – társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter
- Vitézy Dávid - közlekedési és beruházási miniszter