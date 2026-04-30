Magyar Péter kezdőcsapata cserélhető szakminiszterekből áll – Kiszelly Zoltán az Origónak

A formálódó Tisza-kormány minisztereinek eddig ismert névsorát értékelve Kiszelly Zoltán az Origo megkeresésére rávilágított: a bejelentett miniszterjelöltek jelentős része nem pártpolitikai háttérrel érkezik, hanem külső szakemberként kerülhet a kabinetbe. Véleménye szerint ez egyszerre jelenthet előnyt és kockázatot.

Kiszelly Zoltán szerint Magyar Péter miniszterei cserélhető szakemberek lehetnek (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

„A legtöbb új miniszterjelöltnek van valamilyen szakmai vagy kormányzati tapasztalata, de a többségük a politikán kívülről jön, és a Tiszán kívülről jön.

Ez azt jelenti, hogy csekély politikai hátországuk van, ezért könnyebben cserélhetők”

– fogalmazott.

Az elemző szerint azok a miniszterek, akik nem épültek be a Tisza Párt belső struktúrájába, könnyen elveszíthetik pozíciójukat, ha az adott ágazat működése nem a pártelnök elképzelései szerint alakul, vagy botrányt okoz. Úgy látja, több tárcavezető akár már a miniszteri ciklus közben is lecserélhetővé válhat.

Óriási átalakítások várnak az új kabinetre

Kiszelly Zoltán szerint legalább ekkora kihívás lesz az államszervezet újjászervezése is. Mivel Magyar Péter korábban többször jelezte, hogy nem akar csúcsminisztériumokat, a jelenlegi struktúra jelentős részét át kell szabni.

Ki kell szervezni például az oktatást és az egészségügyet, új minisztériumokat kell létrehozni, új működési rendet kell kialakítani. Ha ezt a Tisza jól rakja össze, akkor működhet. Ha viszont rosszul, akkor négy évig cipelhetik magukkal a hibákat.

Az elemző szerint látványos mérce lesz, hogy az új kormány a jelenlegi 11 helyett 16 minisztériummal képes-e olcsóbban, illetve hatékonyabban működni. Mivel Magyar Péter és párttársai korábban gyakran bírálták a túlbürokratizált államot, ezzel magukkal szemben is magas elvárásokat állítottak fel.