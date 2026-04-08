Kocsis Máté: Aranykonvoj, eltűnt EU-delegáció – újabb botrányok Ukrajna körül

Az Európai Unió egy szakértői csoportot küldött Ukrajnába, hogy megvizsgálja a Barátság kőolajvezeték állapotát. A vezeték január vége óta nem szállít olajat Magyarország felé, miután a hivatalos közlés szerint támadás érte az infrastruktúrát.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

A bizottság szóvivője azonban nem tudott egyértelmű tájékoztatást adni arról, hogy jelenleg hol tartózkodik a delegáció, és mit csinál – írta meg a VilágGazdaság. A fejleményre reagálva Kocsis Máté azt mondta: „az EU nem tudja megmondani, hova tűnt a delegációja”.

A politikus ezt úgy értékelte, hogy a helyzet átláthatatlansága további kérdéseket vet fel az ukrajnai folyamatokkal kapcsolatban.