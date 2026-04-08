Itt vannak a legfrissebb számok! Magyar Péter ezt nem teszi ki az ablakba

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Kocsis Máté: Aranykonvoj, eltűnt EU-delegáció – újabb botrányok Ukrajna körül

Két, Ukrajnához és az Európai Unióhoz köthető ügyet is kiemelt Kocsis Máté: egy eltűnt uniós delegációt és az úgynevezett aranykonvoj körüli botrányt. A politikus szerint a történtek komoly kérdéseket vetnek fel a háttérfolyamatokról.
Az Európai Unió egy szakértői csoportot küldött Ukrajnába, hogy megvizsgálja a Barátság kőolajvezeték állapotát. A vezeték január vége óta nem szállít olajat Magyarország felé, miután a hivatalos közlés szerint támadás érte az infrastruktúrát.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

A bizottság szóvivője azonban nem tudott egyértelmű tájékoztatást adni arról, hogy jelenleg hol tartózkodik a delegáció, és mit csinál – írta meg a VilágGazdaság. A fejleményre reagálva Kocsis Máté azt mondta: „az EU nem tudja megmondani, hova tűnt a delegációja”.

A politikus ezt úgy értékelte, hogy a helyzet átláthatatlansága további kérdéseket vet fel az ukrajnai folyamatokkal kapcsolatban.

J. D. Vance: Botrányos, amit Zelenszkij művel

 

Aranykonvoj-ügy: videó a benzinkúti mosdóból

A másik ügy az úgynevezett ukrán aranykonvojhoz kapcsolódik. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást, és egy videót is közzétett a történtekről.

A felvételen a gyanú szerint dokumentumhamisítás zajlik egy autópálya melletti benzinkút mellékhelyiségében. A hatóságok szerint a szállítmány jelentős mennyiségű készpénzt – dollárt és eurót – valamint aranyat tartalmazott, amelynek eredete nem tisztázott.

A nyomozás során több nemzetközi pénzintézet is felmerült, köztük az ukrán Oshadbank, valamint lengyel és gibraltári szereplők.

Kocsis Máté a videóra utalva ironikusan úgy fogalmazott: „gondolom, ez a szokásos ügymenet a bankközi tranzakcióknál”, majd hozzátette, szerinte így juthatott „ukrán fekete pénz” politikai szereplőkhöz.

A két ügy egyszerre került a politikai napirendre, és mindkettő az ukrajnai helyzet, illetve az európai intézmények működésének átláthatóságát érinti. Kocsis Máté szerint a történtek „döbbenetesek”, és további tisztázást igényelnek.

A hatósági vizsgálatok még folyamatban vannak, az uniós delegáció hollétével és az aranyszállítmány hátterével kapcsolatban pedig továbbra is több kérdés nyitott maradt.

