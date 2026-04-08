Kocsis Máté: Aranykonvoj, eltűnt EU-delegáció – újabb botrányok Ukrajna körül

Az Európai Unió egy szakértői csoportot küldött Ukrajnába, hogy megvizsgálja a Barátság kőolajvezeték állapotát. A vezeték január vége óta nem szállít olajat Magyarország felé, miután a hivatalos közlés szerint támadás érte az infrastruktúrát.
A bizottság szóvivője azonban nem tudott egyértelmű tájékoztatást adni arról, hogy jelenleg hol tartózkodik a delegáció, és mit csinál – írta meg a VilágGazdaság. A fejleményre reagálva Kocsis Máté azt mondta: „az EU nem tudja megmondani, hova tűnt a delegációja”.
A politikus ezt úgy értékelte, hogy a helyzet átláthatatlansága további kérdéseket vet fel az ukrajnai folyamatokkal kapcsolatban.
Aranykonvoj-ügy: videó a benzinkúti mosdóból
A másik ügy az úgynevezett ukrán aranykonvojhoz kapcsolódik. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást, és egy videót is közzétett a történtekről.
A felvételen a gyanú szerint dokumentumhamisítás zajlik egy autópálya melletti benzinkút mellékhelyiségében. A hatóságok szerint a szállítmány jelentős mennyiségű készpénzt – dollárt és eurót – valamint aranyat tartalmazott, amelynek eredete nem tisztázott.
A nyomozás során több nemzetközi pénzintézet is felmerült, köztük az ukrán Oshadbank, valamint lengyel és gibraltári szereplők.
Kocsis Máté a videóra utalva ironikusan úgy fogalmazott: „gondolom, ez a szokásos ügymenet a bankközi tranzakcióknál”, majd hozzátette, szerinte így juthatott „ukrán fekete pénz” politikai szereplőkhöz.
A két ügy egyszerre került a politikai napirendre, és mindkettő az ukrajnai helyzet, illetve az európai intézmények működésének átláthatóságát érinti. Kocsis Máté szerint a történtek „döbbenetesek”, és további tisztázást igényelnek.
A hatósági vizsgálatok még folyamatban vannak, az uniós delegáció hollétével és az aranyszállítmány hátterével kapcsolatban pedig továbbra is több kérdés nyitott maradt.