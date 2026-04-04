Kocsis Máté: Hová lett a pénz Bódis Krisztina alapítványából?

Ami jobban zavar engem, ha már Bódis Krisztináról beszélünk, hogy a függetlenségére vagy objektivitására oly büszke liberális sajtó nagyvonalúan átlendül azon a problémán, hogy a Bódis Krisztina alapítványában nem tudnak elszámolni 750 millió forinttal. Vagy 775 – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté.

Arról tette fel a kérdést, egy nő, aki nem tudott elszámolni, elsíbolt (akár) 775 millió forintot, jó-e, ha újra pénz közelébe kerül? Tehát én értem, hogy a tiszások vádaskodnak mindig, azzal vádolnak mindenkit, amit ők maguk követnek el. Ugyanezt csinálják most országosan. Most ugyanaz a bűnügyi kampány megy, miközben egyébként nem a Fidesz elnöke ellen van bennfentes kereskedelem miatt eljárás, hanem a Tisza elnöke ellen. Nem a Fidesz elnöke dobott be meg lopott el telefonokat részegen meg bek....nozva bulikból, nem ellene van garázdaság meg rágalmazási ügyben feljelentés.

Megint teljesen fordítva láttatják a valóságot az ország nagy részében, és Bódis Kriszta is pont ugyanebbe a körbe esik nálam, hogy